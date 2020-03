Bielefeld (WB). Den vier jungen Straftätern (17/18), die seit ihrem Einbruch am 6. März in eine Kindertagesstätte an der Stadtheider Straße in Untersuchungshaft sitzen , werden weitere Delikte zur Last gelegt.

Das berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph. So soll das Quartett zu einer Bande gehören, die im August und September für unglaubliche 132 Autoaufbrüche und Autodiebstähle verantwortlich sein soll.

Zudem sollen die Beschuldigten zahlreiche Einbrüchen in Schulen und Kindertagesstätten gemacht haben. In der Nacht von Donnerstag, 9. Januar, auf Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Rosenhöhe. Die Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen, in diesem Fall zu einem der beiden festgenommenen 17-Jährigen.

Zwischen dem 24. und 27. Januar brachen Täter in einen Schulkomplex an der Heeper Straße ein. Einer der Verdächtigen ist ebenfalls einer der in Haft sitzenden 18-Jährigen. In der Nacht von Freitag, 28. Februar, auf Samstag brachen Täter in die Kindertagesstätte an der Waldemar­straße ein. Bei einem handelte es sich um einen der jetzt in Haft gegangenen 17-Jährigen.

Die Ermittlungen sowie die Spurenauswertungen nach weiteren Einbruchdiebstählen in der jüngsten Vergangenheit dauern an, heißt es von der Polizei.