Ab Donnerstag, 12. März, werden zwei zentrale Diagnostikzentren zur Abklärung von COVID-19 eingerichtet. Sie befinden sich in der ehemaligen Notfallambulanz am Klinikum Bielefeld, Oelmühlenstraße, und in den Zelten am Haus Gilead I des EvKB in Bethel. Die Zentren werden von Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben und sind an Werktagen sowie am Wochenende stundenweise vormittags und nachmittags geöffnet.

Wichtig: Um Patienten vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, findet eine Untersuchung nur nach einem telefonischen Beratungsgespräch statt. Das erfolgen über das Bürgertelefon der Stadt (0521/51-2000, werktags von 8 bis 16 Uhr) oder das KV-Servicetelefon (116117).