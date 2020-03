Von Sabine Schulze

Nach dem Erlass dürfen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern oder Teilnehmern derzeit nicht stattfinden. Ziel ist, die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern. Aktuell gibt es neun infizierte Menschen in Bielefeld.

Nico Santos etwa, der Montag in Bielefeld gastieren wollte, wird das gleiche Schicksal beschieden sein: „Nach der Allgemeinverfügung der Stadt dürfen wir das Konzert nicht durchführen. Wir sind derzeit auf der Suche nach Ersatzterminen. Die erworbenen Karten behalten für diesen Termin ihre Gültigkeit“, betont Kim Lisa Dallügge von Stratmann Event.

Sorge um Existenz

Weniger klar ist die Lage bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern. Das Musical Falco zum Beispiel, das am kommenden Dienstag in der Stadthalle über die Bühne gehen soll, hat die 1000er-Marke noch nicht geknackt. „Hier warten wir noch auf die Einordnung durch die Stadt“, sagt Dallügge. Denn die Absage von Veranstaltungen dieser Größe oder die Anordnung von Durchführungsbedingungen liegen im Ermessen der Kommunen. So wie die Agentur Bescheid wisse, werde sie informieren, so Dallügge. Derweil bitte man um Geduld.

Jochen Vahle hat die erste schlaflose Nacht schon hinter sich. Am Wochenende hätte er mit seiner Kinderrockband Randale in Regensburg auftreten sollen. Abgesagt. Dabei wäre die 1000er-Marke bei Weitem nicht angekratzt worden – wie auch bei vielen Bielefelder Veranstaltungen, die vorsorglich abgesagt werden.

„Wenn das so weiter geht, kann ich am Ende des Sommers den Laden dicht machen“, sagt Vahle. Der „Laden“ – das ist nicht nur die Band Randale, sondern auch die Künstleragentur „Newtone“, die er mit Tom Kummerfeldt leitet. Den Auftritt des Musikkabarettisten Bodo Wartke für diesen Donnerstag musste Newtone bereits absagen. Immerhin: Ein Ersatztermin wurde gefunden, Wartke kommt am 12. September nach Bielefeld. Vor allem aber: Vahle hat schriftlich, dass das Kabarett am Klavier von Amts wegen untersagt ist. Damit greifen zumindest die Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz, und es gibt einen finanziellen Ausgleich.

Ersatztermine sind nicht leicht zu finden

Auch wenn Vahle Verständnis dafür hat, dass die Krise gemeinsam gemeistert werden müsse, plagen ihn existenzielle Sorgen. Immerhin: Veranstaltungen etwa in Zweischlingen müssten nach der aktuellen Regelung von Absagen kaum betroffen sein. Was aber, wenn die Besucher von sich aus wegbleiben?

Auf einen Kriterienkatalog der Stadt hofft auch Stephan Kipp, für das Management von Stadthalle und Seidenstickerhalle zuständig. Wenn möglich, werde man Veranstaltungen durchführen. Wenn Konzerte, Comedy oder Musicals verschoben werden müssten, sei es nicht einfach, Ersatztermine zu finden. „Das hängt von Hallenkapazitäten, Größenordnung und Format ab.“ Aber nicht nur: Es gibt auch Tourneen, die europaweit stattfinden. „Wenn dann mehrere Termine verschoben werden müssen, wird es schwierig.“ Bei Kongressen könnte man auch daran denken, sie virtuell durchzuführen: „Mit professionellem Setting auf der Bühne und einem Live-Streaming der Veranstaltung.“

Abgesagte Veranstaltungen

Folgende Veranstaltungen sind infolge der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt:

„Die Zeit heilt alle Wunden“ (12. März, 19 Uhr, Johannisstiftkapelle).

„Demontage der Frauenrechte“ (Donnerstag, 12. März, Historisches Museum).

„Konflikte, Krisen, Handelsstreitigkeiten“ mit Wibke Esdar (13. März, es wird nach einem Ausweichtermin gesucht).

Themencafé der Diakonischen Stiftung Ummeln (12. März, Flexpunkt Bielefeld).

Flohmarkt an der Gesamtschule Schildesche (14. März, verschoben auf den 14. November, die Standkarten behalten Gültigkeit).

Das Gastspiel der Band „ADHD“ im Bunker Ulmenwall (14. März). Die Tour wurde abgesagt.

Wegbegleiter für Menschen in Trauer (17. März, Haus Daheim).

Die Neue Schmiede hat alle Kulturveranstaltungen bis Ostern abgesagt. Davon betroffen sind Gastspiele der „Ballastwache“ (20./21. März) und „Aquabella“ (3. April). Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Das Konzert der Simple Minds (29. März, 20 Uhr, Lokschuppen) fällt aus, die Tournee wird verschoben.

Das Johanneswerk hat alle Veranstaltungen bis Ende April abgesagt.