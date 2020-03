Von Michael Delker

Jahnplatz-Umbau: 24 Monate Bauzeit unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr haben zur Folge, dass rund 11.000 Fahrzeuge pro Tag umgeleitet werden müssen. „Wir erwarten erhebliche negative Auswirkungen auf die gesamte Bielefelder Innenstadt“, sagt Grefe. Der Ostwestfalendamm als geplante Ausweichroute komme schon heute in Stoßzeiten an seine Kapazitätsgrenze. Vor allem die Auf- und Abfahrten Stapenhorststraße und Neues Bahnhofsviertel seien völlig unzureichend auf den massiven Zuwachs vorbereitet. Während der Bauzeit des Jahnplatzes dürfe es keinen weiteren Rückbau von Fahrspuren auf den Ausweichstrecken wie der Elsa-Brandström-Straße geben. Ebenso solle vom geplanten Rückbau und der Verteuerung des Parkraumes in der Innenstadt abgesehen werden. Das geplante Umleitungssystem müsse weiter verbessert werden. Grefe: „Die bisher angekündigten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus.“ Froh sei die IHK, dass durch den Jahnplatz endlich das Thema Park-and-Ride ins Rollen komme. Hier habe es die Stadt in den vergangenen Jahren verpasst, ausreichende Kapazitäten zu schaffen.

Gewerbeflächen: „Es ist ziemlich beschämend, dass die Stadt Bielefeld mit gerade einmal 0,6 Hektar an freien Gewerbeflächen faktisch ausverkauft ist“, kritisiert Grefe. Die nackten Zahlen seien entlarvend: 336 Anfragen von Unternehmen habe die WEGE seit 2016 gezählt, aber nur 18 Firmen habe sie Flächen anbieten können. Zwölf Betrieben habe sie immerhin private Grundstücke vermitteln können. „Bielefeld scheitert seit Jahren bei dem erklärten Ziel, Flächen für Investoren und damit für Arbeitsplätze zu schaffen. Und leider gibt es keine Aussicht auf Besserung“, so der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer.

Ausbau der B 61: Obwohl die Politik in Gütersloh und auch zunehmend in Bielefeld das Projekt kritisch sieht, hält die IHK den Ausbau für erforderlich. „Bereits heute ist die B 61 an der Kapazitätsgrenze. Der Wirtschaftsverkehr zwischen Bielefeld und Gütersloh wird in den kommenden Jahren zunehmen“, sagt Grefe.

Herforder Straße: Der vierspurige Ausbau der Herforder Straße bis zur Kreuzung in Brake ist der IHK weiterhin sehr wichtig. Die Verlängerung der vierspurigen Ostwestfalenstraße bis Brake sei für den Bielefelder Norden eine sehr wichtige Verbindung, die den Güterverkehr in Richtung A2 und Richtung Lippe kanalisiere. „Mit der Planung des vierspurigen Ausbaus der Herforder Straße bis zur Kreuzung in Brake hat sich Bielefeld leider sehr viel Zeit gelassen“, so Grefe. Jetzt gelte es, die Planungen schnell zu beenden.