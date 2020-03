EvKB-Geschäftsführerin Dr. Maren Thäter (Mitte) übergibt das Diagnostikzentrum am EvKB an Dr. Pascale Gerdes und Dr. Dirk Hoffmann. Die beiden teilen die niedergelassenen Ärzte ein, die hier die Abstriche entnehmen. Foto: Bernhard Pierel

Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Die ersten Bielefelder, die zum Abstrich in die kleine Zeltstadt auf dem Parkplatz des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB) kommen, sind eine Mutter und ihre drei Kinder. Der Vater ist jüngst nach einem Skiurlaub im italienischen Wolkenstein positiv getestet worden, er ist am Coronavirus erkrankt. Nun sollen auch Ehefrau und die Kinder im Alter von 18, 15 und 13 Jahren getestet worden.

Seit Donnerstagnachmittag sind sowohl die Zeltstadt als auch die ehemalige Notfallpraxis am Klinikum als Corona-Diagnostikzentrum in Betrieb. Das medizinische Personal stellt die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die Koordinierung der knapp 30 Ärzte, die hier im Einsatz sind, leisten Dr. Dirk Hoffmann und für die Kinderärzte Dr. Pascale Gerdes. Sie und ihr Kollege haben die Zeltstadt quasi von EvKB-Geschäftsführerin Dr. Maren Thäter übernommen und freuen sich über die gute Ausstattung. Gerdes hat auch gleich die erste „Schicht“ übernommen und streicht mit Wattestäbchen die Mundschleimhaut der Probanden ab. Deren Zahl ist noch überschaubar, nur ein knappes Dutzend Patienten ist in den Diagnostikzentren angemeldet.

Erst vorher anrufen

Ausdrücklich, betont Dirk Hoffmann, solle niemand auf eigene Faust eine der beiden Anlaufstellen aufsuchen. Unbedingt muss vorher bei der KV unter Telefon 116117 oder beim Gesundheitsamt unter 0521/51-2000 angerufen werden. In diesem Beratungsgespräch erfolgt eine Entscheidung durch Mediziner, ob ein Abstrich notwendig ist. Der Einzelne kann nicht für sich entscheiden, dass er einen Abstrich möchte: Die Labore, die die Abstriche analysieren können, arbeiten bereits am Anschlag. Es dauert sonst zu lange, bis Ergebnisse vorliegen.

„Den Termin über den Abstrich teilen wir telefonisch mit“, betont Hoffmann. So soll vermieden werden, dass zu viele Menschen auf einmal erscheinen – auch, um die Ansteckungsgefahr unterein­ander zu senken.

Krankheit verläuft meist harmlos

Die Wartenden bekommen alle einen Mundschutz, mit Klebestreifen sind auf dem Boden Zonen markiert, damit auch Abstand gewahrt wird. Medizinische Fachangestellte im ersten der beheizten Zelte (mit wischbaren Böden) – ebenfalls mit Mundschutz und Einmal-Kittel – nehmen die Personalien auf und weisen die Menschen nach einer Ersteinschätzung einem der weiteren Zelte zu.

Dass hier alle mit Abstand und Mundschutz arbeiten, hat seinen Grund: Das Coronavirus ist leichter übertragbar als das Grippevirus, da es sich schon im Mund- und Rachenraum vermehrt, erklärt Hoffmann. Gefährlicher, ergänzt er ausdrücklich, sei es nicht. Die ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, auf die Bremse zu treten und die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Erkrankungsfälle sollen zeitlich gestreckt werden, damit immer genug Kapazitäten bleiben, um gefährdete Menschen angemessen behandeln zu können. „Das sind vor allem Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen.“

Für die anderen verlaufe die Krankheit meist harmlos oder wie ein grippaler Infekt. Auch der Rückkehrer aus dem Italienurlaub, erzählt seine Frau, klage nur über leichte Kopf- und Gliederschmerzen. Die Familie nimmt die Quarantäne, in der sie sich seit wenigen Tagen befindet, noch gelassen. Die Versorgung garantiert der älteste Sohn, der nicht mehr Zuhause wohnt. „Aber er muss leider draußen bleiben.“ Ansonsten könnte der Keller mal wieder aufgeräumt werden...