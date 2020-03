Alles, wo Menschen bei größeren Veranstaltungen Gefahr laufen, sich zu nahe zu kommen und das Coronavirus zu übertragen, ist von Sonntag an in Bielefeld untersagt. Mit diesem Maßnahmenpaket soll die Virusverbreitung eingedämmt werden. Fotomontage: Stelte

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Punkt Mitternacht am kommenden Samstag kommt zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Großstadt in weiten Teilen zum Erliegen. Demnach sind in dieser Stadt mit Beginn des nächsten Sonntags alle öffentlichen und kommerziellen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel untersagt.

Oberbürgermeister Pit Clausen kündigte den Erlass einer sogenannten Allgemeinverfügung für Bielefeld an. Menschen sollen sich nicht zu nahe kommen, um Infektionen zu übertragen. Die Verbreitung des Virus habe in der Stadt stark zugenommen. Clausen: „Wir wollen die weitere Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus verlangsamen. Uns liegt nicht daran, den Menschen Privatleben und Vergnügen zu nehmen.“

Die Verfügung gilt vorerst bis zum 30. April bis Mitternacht. Eine Verlängerung schließt der Oberbürgermeister nicht aus. „Ich gehe nicht davon aus, dass das Thema bis zum 30. April gegessen ist“, gab sich Clausen wenig optimistisch.

Hermannslauf, Nachtansichten und „Hut ab“ fallen aus

Unter anderem die Theater, Konzertsäle wie die Oetkerhalle sowie alle Diskos und Kinos in Bielefeld müssen die nächsten sechseinhalb Wochen schließen. Sportveranstaltungen wie Fuß- oder Handballspiele im Amateurbereich gibt es ebenfalls nicht mehr oder finden ohne Zuschauer statt. Der Hermannslauf am 26. April ist abgesagt. Das Festival der Straßenkunst „Hut ab!“ mit verkaufsoffenem Sonntag findet am 5. April nicht statt. Die Nachtansichten sind vom 25. April auf den 15. August verschoben. Betroffen sind ebenfalls Tanz-in-den-Mai-Partys am 30. April. Mit dem Erlass der neuen Allgemeinverfügung wird nach dem Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen das öffentliche Leben weiter stark eingeschränkt.

Details wie eine Checkliste für sehr eng gefasste Ausnahmegenehmigungen der Verfügung veröffentlicht die Stadt auf www.bielefeld.de. Am Samstag erscheint die Verfügung in den Medien. Damit sind aus Sicht der Stadtverwaltung die rechtlichen Voraussetzungen getroffen, dass die Verfügung am Sonntag direkt nach Mitternacht in Kraft tritt.

Oberbürgermeister Clausen und Sozialdezernent Ingo Nürnberger schließen inzwischen nicht mehr aus, dass hier demnächst die Schulen und Kitas wegen des grassierenden Coronavirus geschlossen werden. „Die Lage entwickelt sich ausgesprochen dynamisch“, verwies Clausen auf die stetig steigende Zahl von Infizierten und unter Quarantäne stehenden Menschen (siehe Bericht unten).

Stadtsprecherin Gisela Bockermann berichtete, dass am Donnerstag um 9 Uhr allein in einer Stunde 124 Anrufe zum Thema Corona bei der städtischen Hotline 0521/512000 eingegangen seien. „Es kommt stündlich was dazu“, beschrieb die Sprecherin die sich ständig ändernde Lage.

Clausen setzt auf die Einsicht

Im Gesundheitsamt ist die Zahl der Mitarbeiter bereits um vier aufgestockt worden, sagte Sozialdezernent Ingo Nürnberger. „Das halbe Amt beschäftigt sich mit dem Thema Corona, alles andere muss zurück stehen“, sagte Amtsleiter Dr. Peter Schmid. Corona-Verdachtsfälle müssten ebenso wie die Kontaktpersonen möglicher Infizierter am Telefon befragt werden. Um die ständig zunehmenden Aufgaben zu stemmen, will die Stadt geschulte Kräfte von Hilfsorganisationen wie DRK, JUH oder ASB „einkaufen“.

Oberbürgermeister Clausen setzt auf die Einsicht aller von der Verfügung Betroffener statt auf Sanktionen. Wer sich widersetze, gegen den könnten aber Maßnahmen bis hin zum Entzug der Gewerbeerlaubnis verhängt werden. Ihm sei bewusst, dass der Virenschutz viele Branchen hart treffe.

„Überlege Dein Verhalten“

Die Worte von Oberbürgermeister Pit Clausen zur aktuellen Lage in Bielefeld sind unmissverständlich: „Das Coronavirus nimmt Geschwindigkeit auf. Die Zahl der bestätigten Infektionen verdoppelt sich täglich. Die Zahl der unter Quarantäne stehenden Menschen verdreifacht sich.“ Gab es am Mittwoch in Bielefeld neun bestätigte Infektionen, waren es bis Donnerstagmittag 15 Fälle. Es handelt sich ausnahmslos um Reiserückkehrer. Aus 100 Menschen, die am Mittwoch unter Corona-Quarantäne standen, wurden mehr als 300.

Oberbürgermeister Clausen und Sozialdezernent Ingo Nürnberger appellieren an die Bielefelder: „Überlege dein Verhalten!“ Private Feiern, vereinsinterne Veranstaltungen oder Einkaufstouren sind zwar nicht untersagt. Aber auch dort kann man sich infizieren. Daher sollte sich jeder fragen: „Ist es wirklich nötig?“