Von André Best

Es dürfte mittlerweile unstrittig sein, dass sich das Coronavirus in den kommenden Tagen und Wochen mit rasender Geschwindigkeit ausbreiten wird. Die Zahl der Infizierten wird explodieren, gerade im Oberzentrum Bielefeld. Möglicherweise werden tausende Menschen in Quarantäne müssen. Das Leben in Bielefeld wird zwangsläufig lahm gelegt.

Der Krisenstab der Stadt handelt richtig – und schnell. Die Menschen müssen geschützt werden , insbesondere ältere und vor allem diejenigen mit Vorerkrankungen. Oberstes Ziel muss es sein, einen Kollaps des Bielefelder Gesundheitssystems so lange wie möglich zu vermeiden. Denn: Es gibt derzeit nur ein einziges effektives Mittel gegen Corona: die systematische Kontaktvermeidung.

Wir dürfen in Sorge sein, aber panische Angst ist jetzt kein guter Ratgeber und blockiert das Denken. Mit Ruhe und Mitmenschlichkeit kann es gemeinsam gelingen. Jeder in Bielefeld kann dazu einen Beitrag leisten.