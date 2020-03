Von Peter Bollig

Gegen die Stimmen von CDU, FDP und Bielefelder Mitte hat der Umweltausschuss jetzt mehrheitlich dafür gestimmt, die Fußverkehrsstrategie von der Verwaltung erarbeiten zu lassen. Rund 100.000 Euro sollen allein für das Konzept bereitgestellt werden.

Auch über Fußgänger sprechen

Bei der Suche nach Alternativen zum motorisierten Individualverkehr und dem Ziel, diesen Verkehrsanteil von 50 auf 25 Prozent zu senken (Modal Split), geht es in der Diskussion nicht selten um innovative Angebote wie E-Scooter oder teure Projekte wie den Stadtbahnausbau. Das Gehen unterdessen ist eigentlich naheliegend, der Fußverkehrsanteil am Modal Split werde aber „meist unterschätzt“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Im Sinne des Klimaschutzes „müssen wir auch über Fußgänger sprechen“, warb Umweltamtsleiter Martin Wörmann für das Strategiekonzept.

Kleus Feurich (Grüne) stimmte zu: „Das ist das grundsätzlichste aller Verkehrsmittel.“ Zumal, wie das Amt für Verkehr feststellt, alle anderen Verkehrsmittel in der Regel zu Fuß erschlossen werden. Soll heißen: Auch wer in den Bus steigt, muss erst einmal fußläufig dorthinkommen.

Die Vorlage formuliert, was hinlänglich bekannt ist: Fußgänger „tragen im besonderen zur Belebung der Städte bei. Und dort, wo hohe Verweilqualitäten sind, werden Gastronomie und Einzelhandel besonders stark genutzt. Fußverkehrsförderung stärkt so auch die Wirtschaft.“ Dass das Gehen gesund ist und das Klima schont, bleibt ebenso nicht unerwähnt.

Organisationsstrukturen schaffen

Mit den finanziellen Mitteln zur Fußverkehrsstrategie will die Stadt Gutachter ins Boot holen, die ihren Blick darauf richten, wie Verkehrsplaner eben auch aus Fußgängersicht Stadt- und Straßenräume lebenswert gestalten, die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität erhöhen können. Dabei gehe es auch um die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln.

Mit den 100.000 Euro sollen zunächst einmal Organisationsstrukturen geschaffen werden. Von einem Beteiligungsgremium ähnlich der Strategiegruppe Rad und einer Lenkungsgruppe ist die Rede sowie von einer wissenschaftlichen Begleitung. Konkreter werden soll das Vorhaben durch „Fußverkehrschecks“: Planungsspaziergänge, um bestehende Wege-Netze zu untersuchen. Auch das Unfallgeschehen an den Strecken soll analysiert werden. Vor allem will man erfassen, wo wie viele Menschen tatsächlich zu Fuß unterwegs sind.

Kritik an Vorgehensweise

Am Ende soll es darum gehen, eine Planung zu entwickeln, in der es um barrierefreie und komfortable Wege insbesondere zu Haltestellen geht, um ein Netz mit möglichst kurzen Wegen, um ein Leit- und Informationssystem an den Strecken, um die Ausstattung der Wege mit Gelegenheiten zum Ausruhen, mit Bäumen und Skulpturen zur Erhöhung der Attraktivität. Auch für Pflege und Instandhaltung sollen Kapazitäten eingerichtet werden.

Als erstes Modellprojekt bietet sich aus Verwaltungssicht eine Umsetzung in der Innenstadt an. Kritik gab es im Umweltausschuss allerdings beim Zeitplan. Bis Herbst 2020 soll ein Gutachter beauftragt werden, bis Ende 2021 eine Fußverkehrsstrategie erstellt werden, damit 2022 die Umsetzung beginnen kann. Einzelne Politiker würden das gerne beschleunigen. Alexander Rüsing (CDU) bemängelte die Vorgehensweise insgesamt: „Wir fangen hier an, kleine Konzepte zu entwickeln statt eines Gesamtkonzeptes zur Mobilität.“ Die Beratung wird in weiteren Gremien fortgesetzt, bevor der Stadtentwicklungsausschuss entscheidet.

Kommentar

Attraktive Wege sollen mehr Menschen dazu bewegen, lieber zu Fuß zu gehen als ins Auto zu steigen. Das fördert auch den Handel und die Gastronomie vor Ort und belebt die Zentren.

Was die Verwaltung in der Beschlussvorlage als Erkenntnis formuliert, dürfte einige aufhorchen lassen: Diejenigen, die schon lange – und oft vergeblich – darum kämpfen, dass schlecht beleuchtete, verschmutzte, von Randalierern, Trinkern und Krakelern belagerte oder einfach nur schlecht gestaltete Plätze und Wege schöner und sicherer werden, damit Publikum und Läden zurückkehren.

Erinnert sei an den Marktplatz in Senne, für den sich Politiker und Händler eine Verbesserung erhoffen. Oder an Treppenplatz und Treppenstraße in Brackwede sowie andere als Angsträume wahrgenommene Strecken. Vielleicht ist es der Klimadiskussion und der Mobilitätsstrategie zu verdanken, dass in diese Problematik wieder Bewegung kommt.Peter Bollig