Von Markus Poch

Die 40-Jährige tut sich in dieser Angelegenheit mit ihrem italienischen Chefkoch Antonio Ferlaino zu einer Betreibergesellschaft zusammen, „um die Taxbäume zu alter Stärke zu bringen“, wie Sie dem WESTFALEN-BLATT sagte. Ganz wichtig: Beide bleiben den Kunden der Habichtshöhe in ihren bewährten Funktionen erhalten. Mit dem Projekt Taxbäume wollen sie sich zusätzlich kreativ entfalten. Zwischen ihnen und Dirk Linnert habe die Chemie von Anfang an gestimmt. „Wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er uns das Restaurant in schlüsselfertigem Zustand überlässt.“

Westfälischen Spezialitäten

Während die Existenz der Habichtshöhe mindestens seit 1832 belegt ist, reichen die Wurzeln der Taxbäume sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück. „Beide Lokale haben eine lange Tradition, und Tradition ist uns sehr wichtig“, betont Ramona Schmidt. Genau deshalb will sie in den Taxbäumen künftig auch wieder Westfälisches zu essen anbieten. Entsprechend soll der Name der Gastwirtschaft einen passenden italienischen Untertitel erhalten: Cucina westfalica (Westfälische Küche).

„Wir planen mit westfälischen Spezialitäten italienisch interpretiert und italienischen Spezialitäten westfälisch interpretiert“, umschreibt Antonio Ferlaino die angedachte Speisekarte. Der Italiener selbst wird diese mitbestimmen und beaufsichtigen, nicht aber umsetzen. Zur Umsetzung will die in Gründung befindliche Betreibergesellschaft den Koch Arturo Di Giorgio als Küchenchef unter Vertrag nehmen. Der 51-Jährige, ebenfalls Italiener, hat nicht nur in beiden Lokalen schon gekocht, sondern besitzt auch Entertainer-Qualitäten, was in der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel 1) zu sehen war.

Zum Start eine „kleine Mannschaft“

Doch in den neuen Taxbäumen soll sich alles in erster Linie um gutes Essen und Trinken drehen – in gemütlicher Atmosphäre. Da gibt es zum Beispiel den Falschen Hasen mit Rahmkohlrabi oder das Krüstchen Taxbäume, ein Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Spiegelei und Gurke. Di Giorgio kocht aber auch Königsberger Klopse oder Wurstebrei auf Kartoffelpüree. Und genau so gerne macht er eine Pizza delicata mit Parmaschinken und Büffelmozzarella oder rustikale Nudelgerichte wie Casarecce calabrese.

Zusätzlich soll Saisonales angeboten werden, zum Beispiel Spargel, Grünkohl oder Pfifferlinge. „Und wer an unserer Theke einfach nur ein gutes Pils trinken möchte, kann dazu eine deutsche Boulette oder andere Kleinigkeiten auf die Hand bekommen“, verspricht Küchenchef Di Giorgio. Zu allen Gerichten hat er die passende Nachspeise – von Milchreis mit Zucker und Zimt bis Tiramisu.

An der Ausstattung der Taxbäume wird sich gegenüber dem Vorgängerbetrieb nicht viel verändern. Schließlich hatte Dirk Linnert die Gasträume erst 2017 umfassend renovieren lassen. „Das meiste ist einfach gut so wie es ist“, findet Ramona Schmidt. „Da fehlt nur der Feinschliff. Wir machen es noch etwas gemütlicher, hängen vielleicht ein paar Gardinen auf und einige große Fotos des alten Brackwede.“

In Küche und Service soll zum Start eine „kleine Mannschaft“ mit jeweils zwei bis drei Mitarbeitern loslegen. Der Klubraum für bis zu 25 Personen wird auf Feierlichkeiten und Vereinssitzungen vorbereitet. Geplant seien außerdem Kochkurse und vielleicht ein Catering-Service. Derweil warten Taxbäume-Eigentümer Dirk Linnert weiter auf einen Haufen Geld und die Bielefelder Behörden auf allerlei Erklärungen der Vorpächterin Ida Mete, die sich ins Ausland abgesetzt haben soll. Linnert behält sich vor, die 23-Jährige nach anwaltlicher Beratung wegen Betruges anzuzeigen.