Bielefeld (cm) Die Autobahn 2 musste am Freitagmorgen in Richtung Dortmund für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd war es zu einem schweren Unfall unter Beteilung eines Lkw und zwei Autos gekommen. Vier Personen mussten verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 6 Uhr, wie die Autobahnpolizisten an der Unfallstelle mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 48-jährige aus Isernhagen bei Hannover mit ihrem BMW 1er auf dem linken Fahrstreifen, als ein 5er BMW besetzt mit einem 51-jährigen Detmolder und seiner Beifahrerin plötzlich auf den linken Fahrstreifen einscherte. Die 48-jährige wich auf den Mittelfahrstreifen aus, um eigenen Angaben zufolge eine Kollision der Fahrzeuge zu vermeiden.

Schwerer Unfall auf der A 2 Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Dabei kollidierte sie seitlich mit dem Sattelzug eines 21-jährigen Lkw-Fahrers aus Polen, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der 21-jährige verriss das Lenkrad, fuhr über alle drei Spuren und schlug mit seinem Muldenauflieger in die Betonmittelschutzwand ein. Er konnte seinen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen bringen.

Alle vier Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt und von einem Notarzt und Rettungssanitätern an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Grad der Verletzungen war an der Unfallstelle noch nicht zu erfahren. Feuerwehrangaben zufolge soll niemand in seinen Fahrzeugen eingeklemmt gewesen sein.

Für die Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten sperrten die Autobahnpolizisten die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund für über eine Stunde. Die total beschädigten Autos und der beschädigte Lkw wurden abgeschleppt. Laut Bielefelder Polizei entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro.

Gegen 7.20 Uhr konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Es entstand ein Stau von etwa 10 Kilometern Länge. Im Berufsverkehr waren auch die Umleitungsstrecken in Bielefeld überlastet. Um 7.40 Uhr wurde die geräumte und gereinigte Unfallstelle für den Verkehr freigegeben.