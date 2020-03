Von Bernhard Hertlein

„Wir werden unsere AOK-Kundencenter jetzt schließen, um unsere Versicherten und deren Angehörige sowie unsere Beschäftigten gleichermaßen zu schützen. So tragen wir mit dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen arbeitsfähig und auch wir selbst als größte gesetzliche Krankenversicherung in der Region handlungsfähig bleiben“, sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann.

Zuvor hatte als erste Krankenkasse in Ostwestfalen-Lippe die BKK Melitta Plus bereits am Freitagmorgen ihre Filialen in Minden, Espelkamp, Bünde und Nordenham geschlossen. Am Freitagnachmittag gab auch die BKK Bertelsmann in Gütersloh bekannt, dass sie ihre Niederlassung für den Publikumsverkehr schließt. Anschließend folgte die BKK Seidensticker-Gildemeister, deren Filialen in Bielefeld (2), Arnsberg und Friedrichshafen vorübergehend nicht öffnen werden.

Andere Krankenkassen, darunter die Barmer, die DAK und die BKK Heimat, hatten am Freitag noch keine Entscheidung über Schließungen getroffen.

„Die BKK ist ein Bestandteil des Gesundheitswesens und muss auch in schwierigen Zeiten die Infrastruktur sicherstellen“, erklärt Rolf Kauke, Vorstand der BKK Melitta Plus. Konkret geht es um die Geldflüsse innerhalb des Gesundheitssystems, also etwa Kranken- und Pflegegeldzahlungen, die aufrecht erhalten werden müssen. Die Krankenkasse sei für ihre Mitglieder aber weiter telefonisch, per Post, E-Mail oder auf dem normalen Postweg erreichbar.

Appell auf der Homepage

Noch offen ist die Bielefelder Geschäftsstelle der BKK Dürkopp-Adler. Deren stellvertretender Vorstandsvorsitzender Stefan Lang verweist auf Anfrage auf die Homepage, wo die Betriebskrankenkasse an ihre Mitglieder appelliert, nach Möglichkeit andere Wege der Kommunikation zu nutzen. Für diejenigen, die glauben, doch nicht auf das persönliche Gespräch verzichten zu können, wurde vor dem Eingang zur Niederlassung eine Ständer mit Desinfektionsmittel aufgestellt.