Von Bernhard Hertlein

Die Sparkasse Paderborn-Detmold wird am kommenden Montag sechs ihrer 56 Filialen geschlossen halten. Vorausgegangen war eine ähnliche Entscheidung der Sparkassen im Saarland. Ziel der Schließung der Filialen im Paderborner Land und in Lippe ist es nach Angaben von Pressesprecher Elmo Spieß, die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, um damit den Geschäftsbetrieb auch in den kommenden Wochen sicherzustellen. Bei den sechs von der vorübergehenden Schließung betroffenen Sparkassen-Filialen handelt es sich um Marienloh, Atteln, Sande, Eichholz-Remmighausen, Pivitsheide VH und Heiden. Die dort Beschäftigten sollen die Teams in anderen Filialen verstärken.

Ebenso werden acht von 32 Filialen der Sparkasse Bielefeld nicht öffnen. Dabei handelt es sich nach Angaben von Pressesprecher Christoph Kaleschke um sogenannte Teilzeit-Filialen, die außer an einem Werktag sonst nur vormittags von neun bis zwölf Uhr geöffnet sind.

Andere Geldinstitute in Ostwestfalen-Lippe – die Verbund-Volksbank OWL, die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, die Deutsche Bank und die Commerzbank – planen aktuell noch keine Schließung von Niederlassungen. Überall heißt es aber, man beobachte selbstverständlich die aktuelle Entwicklung genau, um gegebenenfalls „über weitere notwendige Maßnahmen zu entscheiden“.