“Dies trifft uns als evangelische Kirche mitten ins Herz unseres Glaubens und Verkündigungsauftrags”, sagt Superintendent Christian Bald in einer Mitteilung. Ebenso werde es zunächst bis zum 30. April grundsätzlich keine öffentlichen Veranstaltungen in den Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises geben.

Was dies für die künftigen Gottesdienste, insbesondere die Ostergottesdienste heißt, wird derzeit geprüft. Maßgabe ist laut Kirchenkreis auch hier, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus in den kommenden Wochen zu verlangsamen. „Den Verzicht einer Teilnahme an Gottesdiensten und Veranstaltungen vor Ort für die kommenden Wochen sehen wir als Akt der Solidarität und Nächstenliebe gegenüber besonders gefährdeten Menschen“, heißt es in der Mitteilung.

Viele evangelische Kirchen in Bielefeld bleiben als Ort der Einkehr und des Gebets außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet. Ebenso empfiehlt der Kirchenkreis, die geistlichen Angebote (Gottesdienste, Magazine etc.) der öffentlichen und privaten Sender (Rundfunk, TV, Internet) zu nutzen.

Beerdigungen, Taufen oder Trauungen nur im engsten Familienkreis

Das Haus der Kirche, Markgrafenstr. 7, ist ab Montag, 16. März, bis zunächst einschließlich 30. April 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen. Die Kirchengemeinden im Kirchenkreis Bielefeld sind gehalten, ähnlich zu verfahren.

Die Pastoralverbünde der katholischen Kirche gehen ähnlich vor. „Nach Auswertung der Kriterien und Abwägung der Risiken ist es für die Pastoralverbundsleiter (Pfarrer Brackhane, Pfarrer Maus und Dechant Nacke) in Bielefeld nicht zu verantworten, in den Kirchen der Stadt vorerst öffentliche Gottesdienste zu feiern. Wir werden die Situation neu bewerten, wenn seitens der Stadt Bielefeld neue oder veränderte Kriterien zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Beerdigungen, Taufen oder Trauungen seien nur im engsten Familienkreis zu feiern oder, wo es möglich ist, zu verschieben. Das Treffen Verbänden und anderen Gruppen der Gemeinden solle auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Maßnahmen gelten ab dem 14. März.

Auch die katholischen Kirchen bleiben in der kommenden Zeit für das persönliche Gebet zu den gewohnten Zeiten geöffnet. „Nutzen Sie die Kirchen für ein Gebet und bleiben Sie bitte auch darüber hinaus im Gebet verbunden“, heißt es in der Mitteilung.