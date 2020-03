Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). In Bielefeld bleiben Schulen und Kitas von Montag an bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Das teilte der Krisenstab der Stadt am späten Freitagnachmittag mit. Die Zahl der Corona-Erkrankten ist auf 19 angestiegen.

Wie Schuldezernent Udo Witthaus mitteilte, wird es bei den Schulen für Montag und Dienstag eine Übergangsregelung geben, damit sich Eltern und Schulen auf die Situation einstellen können. Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder an diesen beiden Tagen noch zur Schule schicken. An diesen Tagen seien die Lehrer noch in der Schule. Für die Kindergärten gibt es keine Übergangsregelung, ab Montag besteht ein Betretungsverbot, wie Sozialdezernent Ingo Nürnberger sagte.

Allerdings gibt es doch Ausnahmen. Für Kinder, deren Eltern in einem „unverzichtbaren Bereich“ arbeiten, gibt es auch in den nächsten Wochen eine Notbetreuung in der jeweiligen Kita. Gemeint sind Kinder von Pflegekräften und Ärzten, von Mitarbeitern aus Bereichen der öffentlichen Ordnung wie Polizei, Feuerwehr und Justiz, von Mitarbeitern in der Daseinsvorsorge, Ver- und Entsorgung, also Beschäftigte bei Stadtwerken, Mobiel und dem Umweltbetrieb, ebenso Betreuungspersonal. In einem strengen Sinne können auch Kinder betreut werden, deren Eltern „zwingend und unverzichtbar“ auf Betreuung angewiesen sind. „Etwa wenn bei einem Elternteil eine Operation ansteht“, sagt Nürnberger.

Für die gleichen Gruppen wird für Kinder der Jahrgänge 1 bis 6 auch an Schule und OGS eine Betreuung eingerichtet.

Alle Erzieher der Kitas sollen am Montag erscheinen, weil niemand wisse, wie groß die Zahl der Eltern sei, die auf eine Notbetreuung angewiesen sind.

Jetzt 19 bestätigte Coronafälle

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt Bielefeld ist auf 19 angestiegen, vier mehr als noch am Donnerstag. Weitere Testauswertungen würden allerdings noch ausstehen. Daher könnte die Zahl auch am Freitag noch weiter anwachsen, so der Krisenstab bestehend aus Oberbürgermeister Pit Clausen, Sozialdezernent Ingo Nürnberger und Schuldezernent Udo Witthaus. Mehr als 300 Personen aus dem Umfeld der bestätigten Fälle würden weiterhin unter häuslicher Quarantäne stehen – darunter seien Abgänge, die durch Zugänge jedoch wieder aufgefüllt würden. Die Lage würde sich also nicht entspannen.

Das betrifft auch das öffentliche Leben in der Stadt. Am Freitag untersagte das Ordnungsamt 24 Veranstaltungen für Freitag und Samstag – 21 Events hätten die Veranstalter von sich aus abgesagt.

Das Gesundheitsamt ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt und erhält jetzt Unterstützung durch fünf Mitarbeiter der Rettungsdienst GmbH insbesondere um Verdachtsfällen hinterher zu telefonieren. Gottesdienste und Wochenmärkte würden vom Veranstaltungsverbot ausgenommen.

Die Landesregierung NRW hatte am Freitag die Schließung von Schulen und Kitas bis zu den Osterferien angeordnet.