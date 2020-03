Bielefeld (WB). Der Schutz vor der Corona-Ausbreitung schränkt das öffentliche Leben in Bielefeld weiter ein. Nach Angaben der Stadtwerke werden die Bäder und die Eisbahn geschlossen. Die Sparkasse Bielefeld kündigt die vorläufige Schließung von Teilzeitfilialen an und auch die Handwerkskammer reagiert.

Laut Stadtwerke sind die Bielefelder Bäder ab Montag, 16. März, für die Öffentlichkeit geschlossen. Vereine könnten am Montag und Dienstag noch ihre geplanten Schwimmzeiten nutzen. Ab Mittwoch, 18. März, werde der Badbetrieb dann bis auf Weiteres komplett eingestellt.

In den kommenden Tagen sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Schwimm- und Sportkursen durch die Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) gesondert benachrichtigt werden. „Wir werden allen Kursteilnehmern Lösungen vorschlagen, bitten aber aufgrund der außergewöhnlichen Situation um etwas Geduld“, sagt BBF-Geschäftsführer Hans-Werner Bruns.

Die Oetker-Eisbahn ist bereits an diesem Freitag geschlossen worden.

Berufsbildungszentrum am Campus Handwerk schließt

Die Sparkasse Bielefeld schließt ab Montag bis auf Weiteres ihre acht in Teilzeit betriebenen Filialen im Stadtgebiet. “Um unseren Geschäftsbetrieb auch in den kommenden Wochen aufrechterhalten zu können, müssen wir im Moment unsere Kräfte bündeln”, erklärt Sparkassensprecher Christoph Kaleschke. “Darum können wir unsere sehr kleinen Teilzeitfilialen in der nächsten Zeit nicht öffnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Filialen werden in anderen größeren Standorten eingesetzt.”

Die Geldautomaten und Selbstbedienungsgeräte in den Filialen blieben aber rund um die Uhr zugänglich, so Kaleschke. Von der Schließung betroffen sind die Filialen Schlosshofstraße, Altenhagen, Milse, Oldentrup, Wellensiek, Ummeln, Brackwede-Brock und Senne-Windflöte.

Die Handwerkskammer OWL folgt dem Beschluss der Landesregierung NRW zur Schließung der Schulen und den Beschlüssen des Wissenschaftsministeriums zur Verschiebung des Vorlesungsbeginns in den Hochschulen und schließt ihrerseits ihr Berufsbildungszentrum am Campus Handwerk in Bielefeld und das Handwerksbildungszentrum Lemgo ab Montag, 16. März.

Die Schließung erfolgt aufgrund des sich rasant ausbreitenden Coronavirus und gilt zunächst bis zum 19. April. Alle Teilnehmer werden gebeten, nicht zur den Lehrgängen anzureisen, sondern stattdessen ihre Betriebe aufzusuchen. Dies gelte für sowohl für Auszubildende als auch für alle anderen Lehrgangsteilnehmer.