Die lustige Verkleidungsparade, der Carnival der Kulturen, macht in diesem Jahr eine Pause und findet ab 2021 im Zwei-Jahres-Rhythmus mit neuem Konzept statt. Foto: Bernhard Pierel

Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Der Carnival der Kulturen macht in diesem Jahr eine Pause und findet ab 2021 im Zwei-Jahres-Turnus statt. Grund für den diesjährigen Ausfall ist ausnahmsweise nicht die Angst vor Corvid-19, sondern ein neues Konzept. „Wir beobachten eine neue Publikumsstruktur und haben uns von unserem langjährigen Partner, dem Welthaus, getrennt“, erklärt Frieda Wieczorek, die erste Vorsitzende des veranstaltenden Shademakers Carnival Clubs.

Der Carnival der Kulturen hat sich im 23. Jahr seines Bestehens zur größten kulturellen Tagesveranstaltung in Bielefeld gemausert. Nahmen an der ersten Parade im Jahr 1997 noch 32 Gruppen mit 800 Akteuren und 15.000 Zuschauern teil, so waren es 2019 63 Gruppen mit 2000 internationalen Akteuren und 120.000 Zuschauern.

Die Gruppen brauchen eine Pause

„Der Aufwand ist entsprechend groß. Die Gruppen brauchen mal eine Pause, zumal bei vielen ein Generationenwechsel stattgefunden hat“, sagt Wieczorek. Mit einem neuen Projektteam, bestehend aus Dirk Möller (Bühne, Technik, Sicherheit), Maren Galke (Workshops), Phil Oliver Kruse (Musik und Bühnen), Sebastian Wappelhorst (Markt der Kulturen), Sandro Cornelius (Standvergabe) und Frieda Wieczorek, wurde ein neues Konzept für den Carnival erarbeitet.

Es bietet potenziellen Teilnehmern professionelle Hilfestellungen bei der Vorbereitung an. Dazu wird am Samstag, 6. Juni, ab 14 Uhr ein „Markt der Möglichkeiten“ im Lokschuppen stattfinden. Dabei präsentieren sich etwa 15 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Dienstleistung im Bereich Performance, Kostümherstellung, Musik oder Stelzenlauf anbieten. Besucher können sich informieren und anschließend zu den Workshops anmelden. Diese finden als Vorbereitung auf den nächsten Carnival über das gesamte Jahr verteilt statt. „Wir richten uns da ganz nach dem Bedarf der Gruppen“, verspricht Maren Galke. Sollte der Markt der Möglichkeiten aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden können, werden die Veranstalter die einzelnen Workshops über einen Youtube-Kanal verbreiten.

Urban und mitten in der Stadt

Zum Rahmenprogramm des Markts der Möglichkeiten gehört auch Live-Musik, ein Food-Markt, ein Catwalk vereinzelter Gruppen und eine abendliche Party.

Der Carnival der Kulturen selbst beginnt am 12. Juni 2021 bereits um 12 Uhr auf dem Rathausplatz mit einem Markt der Kulturen. Die eigentliche Parade startet um 15 Uhr wie gehabt an der Schüco-Arena. Ziel ist indes nicht der Ravensberger Park, sondern der Rathausvorplatz, wo nach Ankunft der Parade ein Straßenfest (bis zum Jahnplatz) mit Konzerten stattfinden wird.

„Das ist ein urbanes Fest, deshalb wollten wir es nicht länger in der Peripherie, sondern in der Mitte der Stadt veranstalten“, erklärt Frieda Wieczorek den Ortswechsel.