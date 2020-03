Wie berichtet hatte die britische Kinokette Vue International, der bereits die Cinemaxx-Kinos gehören, das Unternehmen Cinestar übernommen. Bis zu 43 Mitarbeiter waren am Standort Bielefeld beschäftigt, für sie war ein Sozialplan erstellt worden.

Das Cinestar-Kino an der Zimmerstraße in Bielefeld verfügt über zehn Säle und 2290 Plätze und wurde am 31. März 2000 eröffnet. Das Kino hatte in der Vergangenheit auf Blockbuster gesetzt, aber auch auf eigene Akzente – wie zum Beispiel die Live-Übertragungen von Opern-Premieren.

Zudem hatte das Cinestar unter anderem gemeinsam mit dem ZDF und dem WESTFALEN-BLATT drei ausverkaufte Deutschland-Premieren der TV-Krimireihe „Wilsberg“ veranstaltet. Das Bielefelder Cinestar war in den vergangenen Jahren in die roten Zahlen gerutscht und schon längere Zeit defizitär.

Das Kino soll nach der Schließung zurückgebaut werden.