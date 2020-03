Bislang endet die Linie 1 in Senne. Durch den Ausbau soll die Strecke bis nach Sennestadt verlängert werden. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Sennes Bezirksvertretung hatte im Januar beantragt, diese ältere Planung vorgestellt zu bekommen. Cornelia Christian, Leiterin des Mobiel-Kundenmanagements, kam zwar am Donnerstag in die Bezirksvertretersitzung. Die Ursprungsplanung brachte sie aber nicht mit.

Die ursprüngliche Planung zur Verlängerung der Linie 1 Fotostrecke

Foto: Peter Bollig

Statt dessen stellte Cornelia Christian noch einmal den Stand der aktuellen Planung vor – bis die Bezirksvertreter erbost einschritten: „Wir wollen etwas Neues hören. Wir hatten Anträge gestellt, die abzuarbeiten sind“, sagte etwa Heiko Rohde (Grüne), der die Einsicht in die alte Planung beantragt hatte, die bei der Paprika-Mehrheit offensichtlich als brisant gehandelt wird.

Die Planung, die dem WESTFALEN-BLATT vorliegt, lässt private Grundstücke weitestgehend unangetastet, erlaubt auch wie bisher das Abbiegen in Nebenstraßen, während die aktuell verfolgte Planung in rund 70 Grundstücke eingreift, zusätzlichen Verkehr vor Schulen und Kitas in Nebenstraßen verlagert.

Stadt will keine falschen Erwartungen wecken

Die Verwaltung und Mobiel halten die alte Planung für nicht realisierbar, weil OB Pit Clausen mit Straßen NRW die neuere Planung ausgehandelt hat. „Nur die ist mit dem Landesbetrieb abgestimmt“, sagt Cornelia Christian. Schon nach der Ursprungsplanung von 2018 kritisch zu fragen, hat bei den Rats-Grünen offenbar für Wirbel gesorgt. Heiko Rohde ließ durchblicken, dass er intern als „Nestbeschmutzer“ bezeichnet worden sei.

Dass die Planung nicht vorgelegt werde, sei mit Baudezernent Gregor Moss abgestimmt. Der Grund: Man wolle keine falschen Erwartungen oder Hoffnungen wecken, die nicht zu erfüllen seien. Die alte Planung wäre nicht realisierbar und müsste an heutige Erfordernisse angepasst werden – und wäre dann auch nicht mit Straßen NRW abgestimmt. „Es stellt sich doch die Frage: Wollen wir weiter nach hinten schauen oder endlich nach vorne gehen,“ sagte Cornelia Christian.

Die Bezirksvertreter brachte das in Rage. Ilona Neumann (SPD): „Wir wollen abwägen können.“ Alexander von Spiegel (UBF) beklagte, dass Mobiel und Stadt auch bei anderen Gelegenheiten immer fertige Konzepte, aber keine Alternativplanungen zur Diskussion vorgelegt hätten, etwa zur Niederflurtechnik oder zu Oberleitungsbussen. Für Joscha Conze (CDU) hängt vor allem die Akzeptanz der Bürger davon ab. Nur wenn die Alternativplanung vorgelegt und plausibel gezeigt werde, warum sie nicht funktioniere, könne es Zustimmung zu der von Mobiel bevorzugten Planung geben.