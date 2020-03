Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist von diesem Sonntag an in der Großstadt nichts mehr so, wie es bislang war. Nach dem Verbot der Stadt für alle öffentlichen und kommerziellen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel bis vorerst zum 30. April liegt das öffentliche Leben in Bielefeld fast vollständig brach. Geschlossene Theater, Diskotheken, abgesagte Sportspiele und vieles mehr – so etwas gab es noch nie.