Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die Zahl der Corona-Erkrankten in Bielefeld ist am Freitag auf 19 angestiegen. Darüber informierte der Krisenstab um OB Pit Clausen, Sozialdezernent Ingo Nürnberger und Schuldezernent Dr. Udo Witthaus. Weil zunächst nicht alle Testergebnisse vorlagen, könnte sich die Zahl bis zum späten Abend weiter erhöht haben. Rund 300 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Eine zusätzliche Dynamik hat die Situation durch die Anordnungen der Landesregierung bekommen, Kindergärten und Schulen am 19. April zunächst bis zum Ende der Osterferien zu schließen.

Wann schließen die Schulen?

Die Schulpflicht ist von Montag an aufgehoben. Es gibt aber eine Übergangsfrist: Montag und Dienstag können die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder hinschicken. Diese Zeit sollen sie nutzen, um die weitere Betreuung für die kommenden Wochen zu organisieren. Es gibt an diesen beiden Tagen eine Betreuung, keinen regulären Unterricht. Wer nicht hingeht, verpasst also nichts.

Haben die Kinder jetzt Ferien?

Laut Landesregierung werden die Osterferien entsprechend vorgezogen. Die Schulen können aber regeln, ob und wie sie Kinder mit Aufgaben und Übungen versorgen. Einige Schulen haben den Schülern bereits entsprechende Wege über Internet aufgezeigt.

Gilt die Übergangsfrist auch für die Kitas?

Nein. „Das ist schlecht geregelt“, beklagt Ingo Nürnberger mit Blick auf zwei unterschiedliche Ministerien, die da keine einheitliche Linie fahren. Ab Montag gilt sogar ein Betretungsverbot für Kindergärten. Betroffen sind rund 14.000 Kindergartenkinder in gut 200 Bielefelder Kitas.

Gibt es einen Unterschied zwischen städtischen und nicht städtischen Einrichtungen?

Die Anordnung gilt für sämtliche Kindertagesstätten und auch für die rund 900 Kinder, die im Rahmen einer Tagespflege betreut werden.

Gibt es eine Notbetreuung für Kita-Kinder?

Ja. Für Kinder, deren Eltern in einem „unverzichtbaren Bereich“ arbeiten, gibt es auch in den nächsten Wochen eine Notbetreuung in ihrer jeweiligen Kita. Gemeint sind Kinder von Pflegekräften und Ärzten, von Mitarbeitern aus Bereichen der öffentlichen Ordnung wie Polizei, Feuerwehr und Justiz, von Mitarbeitern in der Daseinsvorsorge, Ver- und Entsorgung, also Beschäftigte bei Stadtwerken, Mobiel und dem Umweltbetrieb, ebenso von Kindern des Betreuungspersonals. Es können auch Kinder betreut werden, deren Eltern „zwingend und unverzichtbar“ auf Betreuung angewiesen sind. „Etwa wenn bei einem Elternteil eine Operation ansteht“, sagt Ingo Nürnberger. Diese Fallgruppe ist aber streng auszulegen. „Wir appellieren an die Vernunft der Eltern“, so der Sozialdezernent.

Gelten diese Ausnahmen auch für die Schule?

Für den gleichen Personenkreis gibt es bei Bedarf eine Betreuung in ihrer jeweiligen Schule für Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 1 bis 6, wenn es für sie zu Hause keine andere Betreuung gibt.

Was passiert nachmittags und in den Ferien?

Für die genannten Kinder ist auch die OGS-Betreuung gewährleistet, ebenso die Ganztagsbetreuung während der regulären Osterferien vom 6. bis 17. April. Die üblichen Ferienspiele finden aber auch für sie nicht statt.

Müssen Lehrer und Kita-Mitarbeiter in ihrer Einrichtungen erscheinen?

Lehrer müssen zunächst am Montag und Dienstag zur Schule, bis die weitere Vorgehensweise dort geklärt ist. Alle Kita-Mitarbeiter müssen zum Dienst erscheinen, auch weil noch unklar ist, wie groß der Betreuungsbedarf im Rahmen der Notbetreuung tatsächlich ist.

Sind auch Berufsschulen betroffen?

Die Schulschließung gilt auch für die Berufsschulen. Die schulische Ausbildung findet in den kommenden Wochen also nicht statt, die betriebliche aber schon.