Über diese Testergebnisse informierte am Samstag der Kriosenstab um Ingo Nürnberger. Die Zahl kann steigen, da aktuell noch 30 Testergebnisse ausstehen.

Bis Freitag, 13. März, gab es 19 bestätigte Fälle von positiv getesteten Menschen in Bielefeld. Etwa 300 Menschen befinden sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne.

In Bielefeld sind hunderte Veranstaltungen abgesagt worden. Das öffentliche Leben in der Großstadt hat sich gravierend verändert .

In ganz Deutschland haben sich bislang etwa 3000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Nordrhein-Westfalen sind vier Menschen an dem Lungenvirus gestorben. In ganz Deutschland gelten 46 Menschen wieder als geheilt.