Bielefeld (WB/cm). Dass der Waldspaziergang am Sonntagmorgen bei herrlichem Wetter mit fünf Golden Retrievern in einer dramatischen Rettungsaktion enden sollten, das hatten Vater und Sohn nicht geahnt. Die beiden waren im Wald unterhalb des Hermannsweges in der Nähe des Eggeweges unterwegs, als sich die junge Hündin Josie plötzlich losriss und unter einem Stapel Holzstämme verschwand.