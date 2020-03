Von André Best

Deine Eltern werden sich den Tag Deiner Geburt in Bielefeld heute mehrmals gegenseitig erzählen – mit Freudentränen in den Augen. Vor ein paar Tagen hast Du uns gesagt, dass es gar nicht schlimm sei, wenn wegen dieses Corona heute keine Kinder zur Feier kämen. Du möchtest nur, dass sonst alles so ist wie immer, wenn jemand in der Familie Geburtstag hat.

Liebe Ella, heute ist Dein Geburtstag. Kein Virus dieser Welt wird dazu führen, dass Dein Ehrentag, auf den Du Dich so sehr gefreut hast, ausfallen muss. Kein Virus wird dazu führen, dass die Schatzsuche im Wald, der Du seit Tagen entgegen fieberst, nicht stattfindet.

Liebe Ella, heute ist Dein Geburtstag. Und auch wenn wir alle dafür sorgen wollen, dass wir uns richtig und angemessen verhalten, sollten wir die Freude am Leben dabei nicht verlieren. Dein Papa