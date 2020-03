Blick in die Bahnhofstraße in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Die Angst vor dem Coronavirus ist in der Großstadt nicht zu übersehen. Es herrscht teilweise gähnende Leere oder es gibt zumindest deutliche Lücken – ob in Supermärkten, in der Gastronomie oder in den Fußgängerzonen. „Bielefeld ist fast eine Geisterstadt“, fasste Taxifahrer Vural Günbertan am Bahnhof seinen Eindruck zusammen.

Wer sich am Samstag umschaute, der stellte fest, dass die Hamsterkäufe weiter gehen. Toilettenpapier war mancherorts genauso restlos ausverkauft wie Mehl, Nudeln, Reis oder Gemüsekonserven. In einigen Supermärkten wurde daher die Notbremse gezogen – es waren nur noch maximal zwei Packungen pro Kunden zu kaufen.

Auf der Bahnhofstraße, wo üblicherweise bei Sonnenschein die Menschen dicht an dicht unterwegs sind, klafften am Samstag große Lücken. Wer wollte, der konnte gefahrlos von links nach rechts laufen, ohne jemandem auf die Füße zu treten.

Ein Indikator für die Stärke des Reiseverkehrs im Hauptbahnhof ist üblicherweise die Zahl der Menschen auf dem Fußgängerüberweg am Bahnhofsvorplatz. Autofahrer mussten am Samstag nur kurze Wartezeiten einplanen, so wenig war der ansonsten stark genutzte Überweg frequentiert.

Kaufen ja, anfassen nein

In Zeiten der Ansteckungsgefahr durch grassierende Viren gilt es, sich nicht zu nahe zu kommen. So werden in der Parfümerie Wolf an der Ecke Bahnhof-/Arndtstraße keine kosmetischen Behandlungen mehr durchgeführt, sagte Geschäftsführer Alexander Wolf (Foto, rechts, mit seinen Mitarbeiterinnen Snezana Mihailovic und Kerstin Brüggenthies). Sein erster Eindruck vom Einkauf unter Corona-Ansteckungsgefahr: „Es sind fast nur noch jüngere Leute unterwegs. Senioren sind kaum noch zu sehen.“

Zeit um Zeitungslesen

„Tote Hose“ am Hauptbahnhof: Die Taxifahrer Cihan Türkyilmaz (Foto, links) und Vural Günbatan haben Zeit zum Zeitungslesen. Beide sprechen davon, dass die Zahl der Kunden um etwa 60 Prozent eingebrochen ist. Haben Taxifahrer in den Zeiten vor dem Coronavirus ungefähr 70 Minuten lang am Bahnhof auf den nächsten Fahrgast gewartet, beträgt die Standzeit jetzt mehr als zwei Stunden. „Es kommen keine Geschäftsleute mehr an“, sagt Günbatan. Auch die Polizei bestätigt, dass im Bahnhof viel weniger los ist.

Gähnende Leere

Bielefelds Gastronomen melden wegen des Coronavirus drastische Umsatzeinbrüche von bis zu 80 Prozent. „Am Freitag haben 70, am Samstag 60 Gäste abgesagt. Für Sonntag gibt es keine einzige Reservierung“, sagt Christos Christodulou vom Restaurant Christos an der Otto-Brenner-Straße. „Wir haben unsere Sitzplatzkapazität gesenkt und damit den Abstand der Gäste untereinander deutlich vergrößert. Wir versuchen bestmöglich, unsere Gäste und uns selbst zu schützen“, berichtet Gastronom Olaf Klötzer.

Raus ins Freie

Bewegung an der frischen Luft – nach Meinung der Ärzte das Beste, was jeder machen kann. Am Wochenende gab es den ersten Hauch von Frühling. Bereits am Samstag herrschte im Heimattierpark Olderdissen reger Betrieb. Viele Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit zum Spaziergang. Das gleiche Bild am Obersee. Hier waren an beiden Tagen die Parkplätze restlos gefüllt, Spaziergänger und Jogger zogen ihre Runden. Wer allerdings ins Museum wollte, der wurde enttäuscht. Viele Türen blieben zu.

Kein Mangel an Parkplätzen

Nein, dieser Blick in einer Bielefelder Innenstadt-Parkhaus zeigt nicht die angekündigte Verkehrswende in der Großstadt. Die Parkplätze bleiben leer, weil die Kundschaft aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus ausbleibt. „Die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus hat in Deutschland massive Auswirkungen auf den Einzelhandel. Zwei Drittel der Händler leiden unter sinkenden Kunden-Frequenzen und zurückgehender Nachfrage“, sagt eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland.

Desinfektion ist das A und O

In Teilen Deutschlands wie in Berlin sind Fitness-Studios bereits zum Schutz vor der weiteren Verbreitung des Virus geschlossen. In Bielefeld sind die „Muckibuden“ noch offen. Eigentlich alle in der Branche rechnen damit, dass hier demnächst ebenfalls die Verfügung zum Abschließen kommt. Aktuell setzen die Betreiber wie Fabian Gehring vom „Jürmke Sports“ aufs fortgesetzte Desinfizieren der Gerätschaften. Eine große Studiokette hat den Trainingsbetrieb eingeschränkt und alle Fitness-Kurse gestrichen.