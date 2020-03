Von Heinz Stelte

Samstag, 14. März

Meine Lieblingsbrötchen beim Bäcker sind in ausreichender Zahl vorhanden, hinter der Theke steht die mir bekannte Verkäuferin. Sie packt mir ein, was ich wünsche, ohne mich zu fragen. Man kennt sich. „Ein schönes Wochenende.“ Ein Stück Normalität in unnormalen Zeiten.

Diese Normalität ist nach dem Frühstück verflogen. Ich kann meinen Einkaufszettel nicht abarbeiten. Bestimmte Dinge des täglichen Bedarfs GIBT es nicht, die Regale im Supermarkt sind leer. EINFACHE Dinge, wie Nudeln, Konserven, Klopapier. Eine solche Situation kenne ich nicht, habe ich nie erlebt. Ich fange an, Dinge in meinen Einkaufswagen zu legen, die NICHT auf meinem Einkaufszettel stehen. Ein Reflex. Bin ich schon ein Hamsterkäufer?

Die Frau vor mir an der Kasse kauft etwa 40 Dosen eingelegte Tomaten. Nebenan wird ein Mann abgewiesen, der 30 Tüten Mehl, übrigens die letzten, in seinem Wagen hat. „Andere wollen auch noch was“, herrscht ihn die Kassiererin an. Was ist hier los? Dabei ist der Supermarkt relativ leer.

Auf dem Wochenmarkt kehrt die Normalität in mein Leben zurück. Alle Händler sind da, Ware satt, Stimmung gelöst. Aber das Problem Klopapier bleibt, kann aber in Supermarkt drei dann endlich gelöst werden.

In der Innenstadt werben am Nachmittag auf wenigen Metern gleich drei religiöse Gemeinschaften. Wittern sie ihre große Stunde?

Sonntag, 15. März

Es riecht nach Frühling. Am Morgen kaum Menschen in der Altstadt. Die gastronomischen Betriebe warten auf die Frühstücksgäste, doch sie scheinen nicht zu kommen. An der Jodokuskirche steht eine alte Frau vor dem Schaukasten, liest die Corona-Mitteilung, geht wieder. Die Kirche ist leer. Für den Nachmittag haben Freunde ihren Besuch angekündigt. Darf man sich überhaupt noch besuchen? Wir sind unsicher. Und wie begrüßt man sich? Normalerweise umarmen wir uns kurz zur Begrüßung. Besuch sagt dann doch ab, Problem vertagt.