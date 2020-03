Center-Manager Jan Tangerding musste am Montag viele Anfragen beantworten, ob das „Loom“ noch geöffnet habe.. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/St). „Wir wissen noch von nichts, zum Beispiel, wie diese Auflagen aussehen sollen.“ Jan Tangerding, Center-Manager des „Loom“, zeigte sich am Montag überrascht von der A nkündigung des Landes, den Zutritt zu Einrichtungshäusern und Einkaufszentren künftig nur noch unter Auflagen zu erlauben. „Man hat uns mitgeteilt, die Behörden kämen auf uns zu. Das warten wir erst einmal ab,“ so Tangerding.

So hatte das „Loom“ am Montag ganz normal geöffnet. „Wir können ja nicht komplett schließen. Schließlich gibt es im Loom ja auch einen Lebensmittelmarkt, eine Drogerie und Bekleidungsgeschäfte,“ erläutert der Center-Manager. Gerade diese Einrichtungen, so sieht es der Erlass der Landesregierung vor, sollten zur „Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Bargeld, Bekleidung, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs“ geöffnet bleiben.

Tangerding musste am Montagvormittag zahlreiche Anfragen beantworten, ob das Einkaufszentrum „Loom“ überhaupt noch geöffnet habe. „Sollte sich daran etwas ändern, werden wir das kommunizieren.“