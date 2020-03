Seit gestern sind die Bielefelder Schulen wie hier das Gymnasium am Waldhof geschlossen. Mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler müssen in den kommenden Wochen zuhause bleiben und dort per Internet den Stoff lernen. Foto: Thomas F. Starke

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Kurz vor 8 Uhr morgens geht es an der Sudbrackschule für gewöhnlich quirlig zu. 350 Kinder strömen dann in den Unterricht. An diesem Montag sind nur 20 gekommen. Zwölf werden nach Rücksprache mit den Eltern wieder nach Hause geschickt oder abgeholt. Acht Jungen und Mädchen werden bis 12 Uhr von den Lehrerinnen betreut, dann geht es für sie in den offenen Ganztag. So oder so ähnlich ist es am Montag an allen Bielefelder Schulen gewesen. Die Schulschließungen wegen Corona wurden weitestgehend befolgt. Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in der Stadt haben zwangsfrei.