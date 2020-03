Bielefeld (WB/hz). Der oder die Verursacher der Zugattacken vom Morgen des 21. Juni vergangenen Jahres am Hauptbahnhof sind nicht mehr zu ermitteln. Ein Bielefelder (34), der laut Polizei an jenem Freitag von einer Dachterrasse an der Jöllenbecker Straße Steine oder Flaschen auf vier einfahrende Züge geworfen und an einer Eurobahn und an einem ICE zwei Scheiben zerstört haben soll, wurde am Montag von einem Schöffengericht freigesprochen.