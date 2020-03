Punktlandung des BLB: Gerade noch rechtzeitig vor der Amphibienwanderung montieren Jan Stolper (rechts) und sein Kollege Florian Gießelmann-Garcia, beide Firma STS, die Alu-Einhausungen auf den Gitterrosten an der Fachhochschule. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Die sechs grobmaschigen und ebenerdigen Gitterroste östlich der Fachhochschule (FH) Bielefeld sind nicht länger Todesfallen für kleine Tiere. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, der das Gebäude betreibt, hat 6000 Euro in die Entwicklung einer Rahmenkonstruktion investiert. Diese soll von sofort an verhindern, dass Molche, Kröten, Mäuse, Insekten und Würmer durch die Roste in die drei beziehungsweise sechs Meter tiefen Belüftungsschächte der FH-Tiefgarage fallen und dort zu Tode kommen.

Dass diesbezüglich beim Bau der FH offensichtlich ein Planungsfehler gemacht worden war, hatten BLB-Mitarbeiter spätestens im Mai 2019 eingesehen. Anlass der Diskussion war seinerzeit ein Bericht im WESTFALEN-BLATT . Darin beklagte FH-Student Patrick Obermark, dass hunderte von Molchen auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer durch die Roste ins Parkhaus fielen. In den Schächten der Parkdecks sind sie dann, falls sie den Sturz überlebten, vertrocknet oder in einer stinkenden Brühe aus Regenwasser und bereits verendeten Tieren verhungert oder anderweitig zugrunde gegangen. Im Todeskampf pflanzten sich einige der Tiere dort sogar noch fort, ohne dass sie selbst oder ihr Nachwuchs eine Überlebenschance gehabt hätten.

Molchretter Patrick Obermark (rechts) und Hausmeister Knut-Jens Norden-Blavius an einer der Gitterrostfallen auf den Lüftungsschächten. Ohne die beiden wären hunderte Molche verendet. Foto: Markus Poch Molchretter Patrick Obermark (rechts) und Hausmeister Knut-Jens Norden-Blavius an einer der Gitterrostfallen auf den Lüftungsschächten. Ohne die beiden wären hunderte Molche verendet. Foto: Markus Poch

Der Steinhagener Patrick Obermark, der 2017 erstmals auf den Missstand aufmerksam gemacht hatte, fing schließlich damit an, die abgestürzten Molche abzukeschern und in nahe Biotope zu bringen. 2018 kam ihm FH-Hausmeister Knut-Jens Norden-Blavius zu Hilfe. Er war zwischenzeitlich mit einem Dienstkescher ausgestattet worden und kontrollierte die Belüftungsschächte fortan alle paar Tage – diese Zeitung berichtete. Mehr als 1000 Teich- und Bergmolche aller Größen und Entwicklungsstadien konnten er und der aufmerksame Student in den Frühjahrs- und Sommermonaten insgesamt retten.

Doch an der Ausgangssituation, nämlich den frei zugänglichen Absturzfallen, hat sich bis Anfang 2020 nichts verändert. Erst jetzt im März und damit gerade noch rechtzeitig vor der neuerlichen Amphibienwanderung, ist das Problem gelöst: In Abstimmung mit dem Umweltamt und der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld hat der BLB sechs Einhausungen als Amphibiensperren anfertigen lassen, die über die sechs neuralgischen Gitterroste gestülpt und auf deren Sockeln fest verschraubt wurden.

Sie bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech und sind 30 Zentimeter hoch. „Eine Umkantung am oberen Ende verhindert, dass Tiere, die daran vielleicht hochklettern, in den Schacht pumpsen können“, erklärt Thomas Ludwig. Er ist Bauleiter bei der Stahlrohrtechnikservice (STS) GmbH in Sennestadt, die den Konstruktionsauftrag des BLB umgesetzt hat.

Typisches Motiv aus den Vorjahren: Einige der abgestürzten Teichmolche und ihr Nachwuchs haben sich im gefluteten Lüftungsschacht auf eine Styropor-Insel gerettet. Foto: Thiesmeier Typisches Motiv aus den Vorjahren: Einige der abgestürzten Teichmolche und ihr Nachwuchs haben sich im gefluteten Lüftungsschacht auf eine Styropor-Insel gerettet. Foto: Thiesmeier

Die jeweils fünf Quadratmeter umschließenden Einhausungen sind bei STS geplant und in Komponenten konstruiert, vor Ort mit Nieten und Schrauben zusammengefügt und verankert worden. Ein Erdungsanker soll jeweils vor Blitzeinschlag schützen. „Dieses ist die einzige gute Lösung“, sagt Ute Bischoff, Projektkoordinatorin vom örtlichen BLB-Immobilien-Management. „So kommen die Tiere nicht mehr ins Haus, und das war unser Ziel.“ Die FH werde die Wirkung der Maßnahme im Auge behalten und die Schächte übergangsweise trotzdem noch auf Molche kontrollieren.

„Ich finde es super, dass der BLB tatsächlich eine Lösung zu Gunsten der Tiere umgesetzt hat“, sagte Patrick Obermark auf Anfrage. „Ich bin auch positiv überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass da irgend etwas passiert.“