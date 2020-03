Von Kerstin Sewöster

Im Frühjahr 2021 soll das Gelände des ehemaligen Eisenwerks Schilling erschlossen sein. Die ersten Menschen sollen Ende des selben Jahres einziehen können. Insgesamt entstehen etwa 150 Wohneinheiten, darunter Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser inklusive Eigentumswohnungen. Für die Entwicklung der Klimaschutzsiedlung fand eine Marktanalyse statt, um die unterschiedlichen Gebäudearten festzulegen.

Erschließungsvertrag im Mai?

Begonnen werden soll mit dem ersten Bauabschnitt im süd-östlichen Bereich des Geländes hinter den Parkplätzen, die zum Personaldienstleiter Piening gehören. Doch zuvor sind noch einmal die Sennestädter Bezirksvertreter gefragt. Sie müssen die Straßenausbaustandards festlegen. Der Straßenquerschnitt liege zwar seit 2019 fest, sagt Bernhard Neugebauer, Geschäftsführer der Sennestadt GmbH, die das ehemalige Werksgelände 2000 erworben und von Anfang an das Ziel hatte, dort Wohnbebauung anzusiedeln. Er hofft, dass die Bezirksvertreter Ende April den Beschluss fassen, es müssen Entwurfsplanung und Straßenausbauplanung folgen. Neugebauer hofft, dass im Mai der Erschließungsvertrag mit der Stadt geschlossen werden kann, eine wichtige Voraussetzung für die folgenden Ausschreibungen.

Kritik an den Baudezernenten

Die Klimaschutzsiedlung Schillinggelände, deren Modellcharakter vom Land anerkannt wurde, ist auf einem guten Weg. Der war jedoch bislang sehr steinig. Neugebauer, Holger Nolte als Aufsichtsratsvorsitzender der Sennestadt GmbH, und insbesondere Stadtplaner Armin Jung, der seit 2011 im Boot ist, sparen nicht mit Kritik. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine Stadtverwaltung eine gemeinnützige Stadtentwicklungsgesellschaft so angreift“, sagt Jung und richtet seine Kritik direkt an den Baudezernenten Gregor Moss. Dagegen habe es auf der Arbeitsebene mit dem Bauamt immer eine gute Zusammenarbeit gegeben. Und auch Aufsichtsratsvorsitzender Holger Nolte spart nicht mit Kritik. „So viele Gutachten gibt es für kein anderes Baugebiet. Es wurden viele Steine in den Weg gerollt“, meint Nolte. Ohne die vielen „Sonderschleifen“ wäre der Satzungsbeschluss spätestens im Frühjahr 2019 aufgestellt gewesen. „Allein die letzten sechs Monate waren komplett überflüssig“, moniert Nolte, das zuletzt über Straßenbreiten gerungen wurde, wo es nicht nötig gewesen sei. „3,60 Meter sind erlaubt, 4,50 Meter ausreichend, doch das Amt für Verkehr wollte 5,50 Meter“, kritisiert Armin Jung den Anspruch auf Überfüllung von Richtlinien. „Geringe Versiegelung fängt bei Straßen an, das ist in Bielefeld noch nicht angekommen“, meint auch Bernhard Neugebauer.

Plan B

Eng verknüpft mit der Entwicklung der Siedlung auf dem Schillinggelände war stets auch die Rückführung der Paderborner Straße sowie die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 nach Sennestadt, deren Verlauf gerade aktuell diskutiert wird. Bis es soweit ist, hat Bernhard Neugebauer bereits einen Plan B und diesen auch schon mit Mobiel beraten: Die Buslinie 135, die früher das Eisenwerk anfuhr und seit Einstellung des Werksbetriebes über die Vennhofallee geleitet wird, soll dann wieder zwei Haltestopps an der Klimaschutzsiedlung bekommen.

Die Sennestadt GmbH arbeitet mit Siedlungspartnern zusammen. Für den Hausbau sind das die Nordhaus Fertigbau GmbH sowie die Schwörer Haus KG. Als Finanzierungspartner steht die Sparkasse Bielefeld zur Verfügung. Der Bodenrichtwert liegt bei 250 Euro.

Die Vermarktung soll in Kürze anlaufen, schon jetzt können sich Interessierte bei der Sennestadt GmbH melden. Mit dem Verkauf soll aber laut Neugebauer erst begonnen werden, wenn die Erschließung gesichert ist. Details zur Klimaschutzsiedlung gibt es in einer Fibel, die die Sennestadt GmbH in zwei Wochen herausgeben will.