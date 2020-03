„Wir tun in dieser Phase alles dafür, um den Service für unsere Kunden zu jeder Zeit aufrecht zu halten“, sagt Volksbank-Vorstand Michael Deitert. Foto: Schwabe

Bielefeld/Gütersloh (WB). Mit verschiedenen Maßnahmen will die Volksbank Bielefeld-Gütersloh die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Von Mittwoch an werden 8 der 19 Geschäftsstellen und Kompetenzzentren präventiv und temporär geschlossen.

Im Kreis Gütersloh sind das die Standorte Gütersloh-Avenwedde, Gütersloh-Isselhorst, Herzebrock, Rietberg-Bokel, Langenberg-Benteler und Stukenbrock. In der Stadt Bielefeld handelt es sich um die Geschäftsstellen in Jöllenbeck und Senne. Die Kompetenzzentren Bielefeld-Kesselbrink, Bielefeld-Brackwede und Gütersloh-Moltkestraße werden zusätzlich in der Mittagszeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr schließen. Zusätzlich wurden Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen vorsorglich auf verschiedene Standorte aufgeteilt oder nutzen die Möglichkeit, von Zuhause zu arbeiten.

„Die Ausbreitung des Virus muss sich verlangsamen, das wird immer deutlicher. Wir bündeln ganz gezielt unsere Kräfte, und tun in dieser Phase alles dafür, um den Service für unsere Kunden zu jeder Zeit aufrecht zu halten“, betont Vorstandsvorsitzender Michael Deitert. Die vorhandenen Selbstbedienungszonen bleiben an sämtlichen Volksbank-Standorten weiterhin zu den bisherigen Zugangszeiten verfügbar und werden regelmäßig desinfiziert. Die Bargeldversorgung ist an allen Standorten sichergestellt.

Deitert empfiehlt die mobilen und digitalen Banking-Möglichkeiten

„Unsere Fachkräfte verstärken dort, wo Kollegen wegen einer Corona-Vorsichtsmaßnahme vorübergehend zu Hause bleiben oder besonders geschützt werden müssen. Außerdem ermöglichen wir unseren Mitarbeitern, sich um die Betreuung ihrer Kinder zu kümmern. Denn durch die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten müssen zahlreiche Eltern nun Beruf und Familie auf besondere Weise miteinander verbinden“, sagt Deitert und ergänzt: „Wir bleiben in dieser persönlich und wirtschaftlich schwierigen Situation für unsere Mitglieder und Kunden immer ansprechbar und handlungsfähig.“

Wann die Geschäftsstellen und Kompetenzzentren wieder öffnen können, werde die weitere Entwicklung im Kontext der Corona-Krise zeigen. Deitert empfiehlt die mobilen und digitalen Banking-Möglichkeiten. Kunden, die eine persönliche Betreuung benötigen, hilft die Volksbank mit ihrem telefonischen Kundenservice. Unter den Telefonnummern 05241/1040 oder 0521/5440 ist das Kunden-Service-Center der Volksbank montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.