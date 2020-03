In der Bielefelder Innenstadt hatten am Dienstagnachmittag bereits einige Geschäfte geschlossen. Foto: Hendrik Uffmann

Von Michael Schläger und Hendrik Uffmann

Wenn jetzt mit aller Konsequenz Entscheidungen zur Eindämmung des Virus durchgezogen würden, könne es im April vielleicht schon wieder besser aussehen. Die Kaufmannschaft hat ihre Mitglieder über mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen für die in den Geschäften beschäftigten Mitarbeiter aufgeklärt. Zimmat sagt aber auch offen, dass Insolvenzen nicht ausgeschlossen seien. Mancher Händler könne keine großen Rücklagen bilden. Er verweist auf die teils hohen Ladenmieten, die nun vielleicht nicht mehr erwirtschaftet werden könnten. „Der Staat verspricht im Moment viel. Ich glaube aber, dass er nicht in der Lage sein wird, so vielen Betroffenen kurzfristig zu helfen.“ Zimmat richtet auch einen Appell an die Kundschaft, nun nicht alle Kaufwünsche auf den Online-Handel zu übertragen. Dieser dürfe nicht zum Krisen-Gewinner werden, während der stationäre Handel brachliege.

Unbürokratische Hilfe ist nötig

Beim Handelsverband Ostwestfalen-Lippe wartet man derweil auf die Ausführungsbestimmungen der neuen Regelungen. „Ob und welche Zutrittssteuerungen es möglicherweise zu Supermärkten gibt, können wir noch gar nicht sagen”, betont Referent Jörg Beyer. Auch Beyer sieht vor allem die Betreiber kleinerer Geschäfte in einer absoluten Notlage. Ihnen müsse unbürokratisch geholfen werden. Klassische Überbrückungskredite allein würden nicht helfen. Größere Filialisten könnten mit der Krise am Ende wohl noch flexibler umgehen, lautet seine Einschätzung. Was jetzt auf den Handel zukomme, sei eine mittlere Katastrophe.

In der Bahnhofstraße hatten die Modehäuser Peek und Cloppenburg, Zara und Betty Barclay am Dienstagnachmittag bereits geschlossen, der Elektronikmarkt Saturn bat darum, dass nur die Kunden, die ein feste Kaufabsicht haben, das Geschäft betreten. Auch das Einrichtungshaus Ikea ist zu.

Nur drei Kunden gleichzeitig ins Geschäft

In der Altstadt hatten am Dienstag einige wenige Geschäfte den Verkauf eingestellt, manche verkündeten mit Schildern in den Schaufenstern besondere Rabatte, andere hatten Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Beim Schreibwaren- und Büroartikelgeschäft Rüter in der Obernstraße etwa durften nur drei Kunden gleichzeitig das Ladenlokal betreten. „Außerdem haben wir unsere Mitarbeiter gebeten, mindestens einmal pro Stunde oder häufiger die Hände zu waschen und die Tresen zu reinigen“, sagte Geschäftsführerin Christine Rüter.

Und auch kreative Lösungen suchte das Geschäft. Für Schüler, die einen Füller testen wollten, stellte Rüter schnell einen Tisch auf die Obernstraße, um dort eine Schreibprobe zu ermöglichen.

Auch bei einem geschlossenen Geschäft werde Rüter weiter für die Kunden da sein, betont die Geschäftsführerin. „Bestellungen per Mail und Telefon bleiben möglich, wir werden dann für eine Lieferung sorgen.“

Sehr schwache Verkaufswoche

Auch im Spielwarengeschäft Ringelreif an der Neustädter Straße bereitete sich Inhaberin Christiane Mata auf eine Schließung vor. Nach einer „sehr schwachen“ Woche zuvor, sei der Dienstag ein starker Tag gewesen. „Vielleicht kaufen die Menschen jetzt schon etwas für Ostern ein, weil sie befürchten, dass die Läden bis dahin geschlossen bleiben“, vermutet Christiane Mata. Auch sie will einen Weg finden, Kunden auch bei geschlossenem Geschäft mit Ware zu versorgen, wenn diese per Telefon oder Mail bestellen.

Im Buchladen Eulenspiegel an der Hagenbruchstraße soll dies schon von diesem Mittwoch an gelten. Die online oder telefonisch bestellten Bücher können die Kunden dort abholen, dafür sollen sie einzeln in das Geschäft eingelassen werden.