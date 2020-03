Bäckermeister Karsten Lamm und seine Mitarbeiter, hier im Bild Renate Hellmig aus der Filiale an der Herforder Straße in Bielefeld, stellen sich durch verschiedene Maßnahmen auf die Corona-Krise in Deutschland ein. Foto: Thomas F. Starke

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Um zu verhindern, dass ganze Abteilungen lahm gelegt werden, wenn Mitarbeiter aufgrund eines Corona-Verdachts in Quarantäne geschickt werden, verlegen etliche Firmen die Arbeitsplätze ihrer Büro-Angestellten in deren eigene vier Wände. In Industrie- und Handwerksbetrieben ist Heimarbeit allerdings keine Lösung. Sie suchen nach anderen Möglichkeiten, das Infektionsrisiko zu minimieren. So etwa die Bielefelder Bäckerei Lamm.

„Die Produktion muss laufen“, sagt Karsten Lamm. Wenn sie ausfiele, sähe es in den Auslagen der zwölf Filialen düster aus. In der Nacht zu Montag hat der Inhaber der 1938 gegründeten Bäckerei erstmals seine 18-köpfige Produktionsmannschaft in zwei Teams aufgeteilt, die sich bis auf weiteres im Betrieb und möglichst auch privat nicht mehr begegnen sollen. Die Gruppen hat er so zusammengestellt, dass beide Einheiten für sich gut funktionieren. „Von jeder Qualifikation ist jemand dabei“, sagt Karsten Lamm. Damit jede Gruppe autark arbeiten kann – aber eben auch für den Fall, dass eine Gruppe aufgrund eines Corona-Verdachts ausfällt, und zumindest ein zweites arbeitsfähiges Team verbleibt, um die Kunden mit Backwaren zu versorgen.

Die erste Mannschaft arbeitet von 2 bis etwa 10.30 Uhr. „Dann wird gereinigt, bevor um 14 Uhr die zweite Schicht anrückt“, erklärt Karsten Lamm.

Arbeiten in zwei Gruppen

Die beiden Gruppen produzieren Lamm zufolge das übliche Sortiment an Broten und anderen Backwaren. Das gehe allerdings zu Lasten der freien Tage für die Mitarbeiter, „weil wir insgesamt in stärkerer Besetzung arbeiten müssen“. Wie lange das so gehen wird, ist auch für den Bäckermeister nicht absehbar. Und falls eine Corona-Infektion tatsächlich eine der Gruppen aus dem Rennen wirft, müsse man vielleicht auf eine „Notbestückung“ umstellen – soll heißen: Das Sortiment würde eingeschränkt.

Ohnehin ist für Karsten Lamm und seine Kollegen derzeit nicht absehbar, wie sich die aktuellen Maßnahmen der Landesregierung und der Stadt auf den Verkauf in den Filialen auswirken. Weil Kita- und Schulkinder jetzt zu Hause bleiben und mit ihnen viele Eltern, sind die Wochenend-Brötchen jetzt vielleicht auch in der Woche gefragt, vielleicht bleiben die Menschen aber auch bewusst zu Hause.

In vierter Generation

Die Corona-Krise macht sich auch in anderen Bereichen des Betriebs bemerkbar. Einige wenige Mitarbeiterinnen blieben zu Hause, weil sie ihre Kinder betreuen müssten, sagt Karsten Lamm. „Das geht derzeit über Urlaub und Überstundenabbau.“ Zurzeit nicht angenommen werden an den Verkaufstresen die von den Kunden mitgebrachten Brotbeutel oder Coffee-to-go-Becher wie der Bielefeld-Becher – aus Sicherheitsgründen. Und mit der Entscheidung, „weiterhin mit Zange, Kuchenheber oder auch der sauberen Hand zu verkaufen statt mit Kunststoffhandschuhen“, folge man einer Empfehlung der Berufsgenossenschaft.

Lamm überlegt noch, ob er auch die Verkaufsteams in den Filialen trennt. Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt der 50-jährige Bäckermeister in dem Familienbetrieb, in dem mit seinem Sohn Marc-Philip (24) bereits die vierte Generation mit am Ruder sitzt. Und auch diese beiden werden durch die Corona-Krise vorübergehend getrennt: Der Vater arbeitet tagsüber, der Sohn in der Nachtschicht. Um eine Infektion und damit einen Ausfall der kompletten Betriebsleitung zu verhindern, versuchen auch sie, sich auf diese Weise möglichst nicht zu begegnen.