Von Burgit Hörttrich

Matthias Löwe stammt aus Löhne, hat in Bielefeld studiert und gelebt (bis 1998) und ist heute Professor für Mathematik an der Universität Münster.

Besuch bei Arminia Bielefeld

Seine Regionalkrimis aber lässt Löwe ausschließlich in seiner alten Heimat Bielefeld spielen. Wohlfühl-Krimis mit sympathischen Charakteren wie Bröker, der in einer ererbten Villa am Sparrenberg wohnt und nicht arbeiten muss, reichliches und gutes Essen liebt, die ein oder andere Karaffe Wein und der unter Sport einen Besuch beim Spiel seiner Arminen versteht, sein Mieter Gregor, der ihm nicht nur in Technik-Fragen zur Seite steht, und praktischerweise Mütze, ein alter Schulfreund und inzwischen Kriminalhauptkommissar. Bröker fallen die Leichen quasi immer vor die Füße – was in „Leinewebertod“ wörtlich zu nehmen ist. Als er sich an (und auf) der Sportbühne auf dem Bunnemannplatz aufhält, stürzt ein junger Elektriker, der einen Stromausfall beheben will, zu Tode. Beim Versuch der Aufklärung des Falls begegnet Bröker wie schon in den vier Vorgängerbänden allerlei skurrilem Personal vom Kredithai in Brake bis zum Luxus-Sanierer mit Finanzproblemen. Zu den Schauplätzen gehören eine Zahnarztpraxis in Quelle, Speed-Dating in der Ravensberger Spinnerei und allerlei Lokale im Bielefelder Westen, die der Autor samt deren Getränke- und Speisenangebot bestens zu kennen scheint.

Gleich zu Beginn schreibt Matthias Löwe sogar über sich selbst als einen Krimi-Autor, der aus seinem Erstling „Tod an der Sparrenburg“ auf dem Bunnemannplatz vorliest. Bei dieser Lesung grölt ein Zuschauer auch das scheinbar unvermeidliche „Bielefeld gibt’s ja gar nicht!“

Wissenschaftler Löwe war schon als Junge begeistert von Detektivgeschichten. Geschrieben hat er zunächst jedoch ein Mathe-Sachbuch. Für ein Kinderbuch fand er keinen Verlag, für Brökers Fälle dann aber schon. In Münsteraner Buchläden sollen Löwes Krimis noch nie gesehen worden sein – wegen des Bielefelder Lokalkolorits möglicherweise.

Und ja, zum Finale wird es in „Leinewebertod“ noch mal spannend – und ein bisschen blutig.

Vielleicht kann Matthias Löwe ja beim Leinewebermarkt aus seinem Krimi lesen. Wenn es den denn Ende Mai wirklich gibt.