Wie viele der infizierten Menschen in Deutschland sind eigentlich so schwer krank, dass sie im Krankenhaus behandelt und vielleicht sogar beatmet werden müssen?

Susanne Glasmacher, Sprecherin beim Robert-Koch-Institut (RKI): „Die Zahl kennen wir leider nicht. Die Gesundheitsämter bekommen die Information nämlich nicht immer von den Ärzten, und sie haben nicht die Zeit, sie zu recherchieren.”

Kann mir der Briefträger oder der Zeitungsbote das Virus ins Haus bringen?

Dr. Johannes Kleideiter, Krankenhaushygieniker und Facharzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Bielefeld: „Gefährlich wäre es, wenn mir ein infizierter Postbote ins Gesicht niest. In der bloßen Übergabe der Post oder eines Pakets sehe ich keinerlei Risiko. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es auf diese Weise schon einmal zum Verbreiten des Virus gekommen wäre.”

Ich bin fast 80 Jahre alt, habe eine Vorerkrankung und nächste Woche einen Termin zur Zahnreinigung. Soll ich den besser absagen?

Dr. Johannes Kleideiter: „Strategie der Bundesregierung ist es ja, die Infektionswelle abzuflachen, indem wir auf nicht notwendige Kontakte verzichten. Sowohl der Kontakt mit dem Arzt als auch mit anderen Menschen im Wartezimmer gehört dazu. Der Zahnarzt hat bestimmt Verständnis, wenn der Termin verschoben wird.”

Auf der Titelseite standen letztens die Infektionszahlen vom Robert-Koch-Institut, aber die Johns-Hopkins-Universität in den USA nennt höhere Zahlen für Deutschland. Wie kommt das, und was stimmt denn nun?

Susanne Glasmacher vom RKI: „Wir können nichts zur Datengrundlage der Universität sagen. Wir veröffentlichen die Fälle, die uns die Gesundheitsämter in Deutschland über die Bundesländer elektronisch übermitteln.” Die Johns-Hopkins-Universität aus Baltimore meldete am Dienstagabend weltweit 190.124 Infizierte, 80.643 Genesene und 7530 Tote. Sie bezieht ihre Daten nach eigenen Angaben von der WHO, US-Organisationen, der EU, dem chinesischen Gesundheitsministerium, Ärztevereinigungen, aber auch aus lokalen Medien. Dienstag meldete die Uni 8604 Infektionen in Deutschland, das RKI 7586. Inwieweit es der Uni gelingt, Fälle aus verschiedenen Quellen nicht doppelt zu zählen, ist unklar.

Unsere Bäckereiverkäuferin fasst die Brötchen mit der Hand an. Kann das gefährlich sein?

Dr. Johannes Kleideiter: „Unabhängig von Corona sollte die Verkäuferin Handschuhe tragen oder eine Zange benutzen. Es gibt aber im Moment keine Datengrundlage für den Verdacht, dass ich mich durch das Essen kontaminierter Lebensmittel infizieren könnte. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht.”

Es wird ja geraten, in der Natur spazierenzugehen. Kann ich da das Virus nicht einatmen?

Dr. Johannes Kleideiter: „Wir sprechen ja von einer Tröpfcheninfektion. Wenn jemand hustet oder niest, fallen diese relativ schweren Tröpfchen zu Boden. Die kleineren bleiben als Aerosol in der Luft und werden vom Wind weiter verdünnt. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass dies eine Infektionsquelle sein könnte - anders als früher die Windpocken, die ihren Namen dadurch bekommen haben, dass der Wind den Erreger verbreitet hat. Windpocken waren aber auch infektiöser als das Coronavirus. Wenn ich spazierengehe und ein paar Meter vor mir niest jemand, muss ich mir keine Sorgen machen.” Man gehe davon aus, dass man mit einem Infizierten 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht sprechen oder von ihm angeniest werden müsse, um sich das Virus einzufangen.

Wie lange überlebt das Virus eigentlich ohne den Menschen?

Vor wenigen Tagen haben Forscher des US-Gesundheitsinstitut NIH, der US-Seuchenschutzbehörde CDC und dreier weiterer Einrichtungen die Ergebnisse eines Labortests veröffentlicht, bei dem eine bestimmte Erregermenge eingesetzt wurde. In der Luft konnten Viren bis zu drei Stunden nachgewiesen werden, auf Kupfer vier Stunden, auf Pappe 24 Stunden und maximal zwei bis drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl.

Aus unserer Gemeinde waren mehrere Männer zum Skifahren, und drei haben sich infiziert. Sind die immun, wenn sie wieder gesund sind?

Prof. Stephan Ludwig, Virologe an der Universität Münster: „Davon gehen wir aus. Wobei wir noch nicht wissen, wie lange dieser Schutz hält. ”