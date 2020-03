Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Der Einkauf von Kleidung, der Besuch im Lokal oder im Stadion – vieles gilt in Corona-Zeiten als vorübergehend verzichtbar. Der Betrieb in diesen Bereichen lässt sich notgedrungen für eine gewisse Zeit herunterfahren. Nicht so die wichtigsten Einrichtungen der Ver- und Entsorgung. Mit Krisenplänen wollen etwa der Umweltbetrieb und die Stadtwerke sicherstellen, dass sie weiterarbeiten können.

Damit der Müll weiterhin abgefahren werden kann, hat der städtische Umweltbetrieb (UWB) einige Arbeitsabläufe angepasst und zielt vor allem darauf, dass sich die rund 150 Mitarbeiter in diesem Bereich möglichst nicht begegnen, um Infektionsketten auszuschließen. Das geht zu Beginn der Müllwagen-Touren los, wie UWB-Sprecherin Andrea Marten erklärt. Eigentlich treffen sich dann alle Fahrer, holen aus ihren Fächern die Routenpläne heraus. „Das passiert jetzt zeitlich gestaffelt, so dass die Fahrer nacheinander an die Fächer gehen.“ In den Fahrerkabinen der Müllfahrzeuge soll auf Abstand geachtet werden, soweit das geht.

Notfalls will der UWB den Papiermüll stehen lassen

Und häufiges Händewaschen und Desinfizieren sei in diesen Tagen besonders wichtig, sagt Andrea Marten. Und wenn die Tour am Nachmittag beendet ist, greifen jetzt ebenfalls andere Routinen. Um den Zweier- und Dreier-Teams auf den Müllwagen den Zeitdruck zu nehmen, gibt es normalerweise am Nachmittag einen Zeitpuffer zwischen dem Ende der Tour und dem tatsächlichen Feierabend gegen 16.30 Uhr. Dann können sich die Müllmänner und -frauen in Ruhe umziehen und sich unterhalten. Um die Übertragung des Coronavirus zu vermeiden, sollen die Mitarbeiter jetzt aber direkt – und auch da fahrzeugweise nacheinander – in die Umkleide gehen und anschließend direkt nach Hause fahren.

Sollten doch einzelne Mannschaften ausfallen, will der UWB notfalls den Papiermüll stehen lassen, um zumindest die Abfuhr von Rest- und Biomüll zu gewährleisten. „Notfalls ziehen wir dafür Mitarbeiter aus anderen Bereichen wie dem Bauhof oder der Grünpflege ab“, sagt Marten.

Zwischen den Schichten werden die Arbeitsplätze desinfiziert

In den drei Klärwerken der Stadt hat der UWB die Mitarbeiter aufgefordert, den Kontakt untereinander zu vermeiden. Ohnehin gelten dort hohe Anforderungen an die Hygiene und den Schutz vor Infektionen. Um auch eine Corona-Übertragung auszuschließen, wurden feste Teams pro Klärwerk gebildet. „Es gibt keine gemeinsame Pausen mehr“, erklärt Andrea Marten, und auch Büros seien nur noch mit jeweils einem Mitarbeiter belegt.

Auch bei den Stadtwerken Bielefeld sind besonders sensible Bereiche besonders geschützt. Die Mitarbeiter der Leitstelle der Müllverbrennungsanlage, der Verkehrsleitstelle von Mobiel, der Leitstellen und Warten für die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom arbeiten weiter in Schichten. Die Dauer der Übergabe der Schichten ist aber auf ein notwendiges Minimum reduziert, wie Stadtwerke-Sprecherin Yvonne Liebold sagt. „Das dauert weniger als zehn Minuten, und die Mitarbeiter halten dabei den nötigen Abstand voneinander.“ Zwischen den Schichten würden die Arbeitsplätze desinfiziert. Außerdem dürfen die Leitstellen von anderen nur noch betreten werden, wenn dies absolut notwendig sei.

Monteure starten von zu Hause aus zu den Einsatzorten

Wo in Büros gearbeitet wird, hat das Unternehmen weitestgehend das Homeoffice eingeführt. Die verbliebenen Mitarbeiter teilten sich in Büros so auf, dass sie möglichst nicht zusammen in einem Raum sitzen. Besprechungen fänden telefonisch oder per Videokonferenz statt.

Monteure, die etwa Hausanschlüsse vornehmen, arbeiten Yvonne Liebold zufolge in festen Teams, um mögliche Infektionsketten zu minimieren. Und sie fahren von zu Hause aus zu den Einsatzorten, um ein Zusammentreffen mit ihren Mitarbeitern im Betrieb auszuschließen. „Deshalb sieht man jetzt vermehrt die blauen Stadtwerke-Autos in den Wohngebieten.“ Das alles sei “kein Notbetrieb. Die üblichen Arbeiten werden weiter erledigt“, sagt die Sprecherin. In der Mobiel-Werkstatt wird in zwei Schichten gearbeitet – auch dort so, dass die Teams nicht aufeinandertreffen.

Arbeiten auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke durch Fremdfirmen seien, sofern sie nicht notwendig sind, aber verschoben worden.