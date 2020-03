Vorrangig soll nur noch gegen Angeklagte verhandelt werden, die in U-Haft sitzen, heißt es vom Amtsgericht. Bielefelder, die Anliegen an die Justiz haben, sollen möglichst nicht persönlich erscheinen, sondern sich per Telefon, Mail, Fax oder Brief melden.

„Der Rechtsstaat muss aufrecht erhalten werden. Justiz ist ein Bereich, der unter allen Umständen arbeitsfähig gehalten werden muss“, sagte Amtsgerichtsdirektor Jens Gnisa. Mittlerweile seien Notfallpläne für den Coronavirus-Ernstfall im Gericht erarbeitet worden, ein „Rumpfteam“ für den Notbetrieb stehe bereit.

„Nur Fortsetzungs- und Hafttermine werden verhandelt“

Beim Amtsgericht sind bis zu 90 Prozent der Termine bis zum 19. April, dem bisherigen Stichtag zur Aufhebung der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, gestrichen worden, sagte Gnisa. „Nur Fortsetzungs- und Hafttermine werden verhandelt.“ Es seien seit Montag viele Um- und Abladungen unterwegs. Gnisa: „Wenn die Bürger nichts hören, bleiben die Termine bestehen.“

Gleichwohl werde in anderen wichtigen Bereichen weiter wie gewohnt gearbeitet. Ermittlungsrichter (beispielsweise zur Verkündung von Haftbefehlen) oder der richterliche Eildienst (ordnet unter anderem Zwangsmaßnahmen an) blieben in vollem Umfang aufrecht erhalten. Gnisa: „Wir werden schauen, wie wir Dienste weiter reduzieren.“

Die Justiz werde nicht vollständig abgeschlossen, heißt es von Amts- und Landgericht. Wer Einlass begehre, müsse an den Pforten aber ein berechtigtes Interesse nachweisen. Damit sind unter anderem Zeugen, Rechtsanwälte und Notare, Gutachter gemeint. Auch Polizisten und Rettungsdienstmitarbeiter haben uneingeschränkten Zutritt.

Eilanträge können weiter gestellt werden

Eilanträge können beim Amtsgericht weiter gestellt werden. Einstweilige Verfügungen, Gewaltschutzanordnungen oder Verfahren von Kindeswohlgefährdung werden weiter bearbeitet. Kommuniziert werden soll in eiligen Fällen vorrangig per Telefon 0521/5490, Fax 0521/5492538, Mail oder Brief an das Amtsgericht, 33602 Bielefeld, Gerichtstraße 6.

Die Beratungshilfe beim Amtsgericht ist eingestellt. Anträge, zu finden im Internet über die Homepage des Bielefelder Amtsgerichtes, sollen nachträglich eingereicht werden. Anträge auf Grundbucheinsicht sind nur noch schriftlich möglich.

Die Öffentlichkeit, also Zuhörer, dürfen weiter die wenigen Prozesse verfolgen. Aber jeder solle sich in Zeiten des ansteckenden Coronavirus genau überlegen, ob das wirklich notwendig sei, heißt es von der Justiz.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ist ebenfalls auf den Pandemiefall vorbereitet, ein Notdienst ist vorbereitet. Der Dienstbetrieb werde bis auf weiteres aufrecht erhalten, sagte Oberstaatsanwalt Martin Temmen, Sprecher der Anklagebehörde. Die dynamische Lage werde täglich von einem Planungsstab neu bewertet. Fortbildungen und Dienstreisen seien gestrichen worden, Besprechungen auf ein Mindestmaß reduziert. Auch bei der Staatsanwaltschaft sei man bestrebt, den Publikumsverkehr nach Möglichkeiten zu reduzieren.