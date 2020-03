Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Wer sich in Zeiten der Seuche um eine mögliche Infektion seines Haustieres sorgt, der kann beruhigt sein: Das aktuelle Coronavirus stellt nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Wissenschaft weder für Hunde noch für Katzen noch für andere Kleintiere eine Gefahr dar. Das sagen die Tierärzte. „Wir hatten bislang nichts auf dem Tisch, was irgendwelche Hinweise darauf geliefert hätte“, bestätigt der Brackweder Veterinär Dr. Peter Hettling. Lediglich manche Menschenaffen seien für das Virus empfänglich.

Entsprechend stellen sich bestimmte Fragen auch gar nicht, die sich manchem Tierfreund vielleicht aufgedrängt haben. Wer selbst von dem Virus befallen ist, darf trotzdem Kontakt zu seiner Katze haben. Wenn ein Nachbar infiziert sein sollte, muss ich keine Bedenken damit haben, an seiner Stelle seinen Hund auszuführen, um ihm zu helfen. Das ist der Stand jetzt, der sich allerdings auch schnell ändern kann.

Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen beachten

„Trotzdem sollten Tierhalter immer die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen beachten“, rät Peter Hettling. Häufiges, gründliches Händewaschen und das Vermeiden all zu großer Kuschelaktionen gehörten dazu. Wer sich von Bello also gerne sein Gesicht abschlecken lässt, der lebt sowieso gefährlich, denn Tiere übertragen alle möglichen anderen Krankheiten. Hettling verweist in diesem Zusammenhang gerne auf einen Fall aus den USA, wo 800 Menschen ganz plötzlich von Hakenwurmlarven befallen waren.

Das Coronavirus ist im Tierreich, vor allem bei Katzen, schon seit Jahrzehnten bekannt, allerdings in anderer Ausprägung. „Fast jede Tierart hat ihre eigene Coronaviren“, erzählt Hettling. Diese seien jedoch nicht mit dem neuen SARS-CoV-2 zu vergleichen, das ihm im Moment die Praxis an der Gotenstraße 84 leer fege. „Wir haben in den vergangenen Tagen deutlich weniger zu tun“, berichtet der Veterinär. „Vor allem ältere Kunden kommen kaum noch, oder sie schicken jüngere Leute mit ihren Tieren vor.“

Belegschaft in zwei Teams aufgeteilt

Seine 22-köpfige Belegschaft hat der 58-Jährige in zwei Teams aufgeteilt, die sich in der Kundenbetreuung abwechseln können, damit im Falle einer Infektion nicht gleich der komplette Betrieb ruht. Der Verbrauch an Seifenlotion, Desinfektionsmitteln und Einweghandtüchern sei angestiegen. „Dabei gibt es keine echte Statistik“, bemerkt Peter Hettling. „Noch immer wissen wir nicht, ob das neue Coronavirus wirklich schlimmer ist als eine Grippe.“ Wichtig sei, dass möglichst viele Menschen sich jetzt an die landes- beziehungsweise bundesweiten Vorgaben halten. „Mit einer vernünftigen Portion Rücksichtnahme auf andere können wir das Problem in den Griff bekommen“, glaubt der Tierarzt.

Was bleibt, ist die Frage nach der Legalität des Gassigangs im Falle der drohenden Ausgangssperre. Da verweist Hettling an Ordnungsamt Bielefeld und Bezirksregierung Detmold. „Das ist eine berechtigte Frage, aber bei uns zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Thema“, sagt Stadtsprecherin Margit Schulte Döinghaus.

Die Bezirksregierung weist über ihren Sprecher Andreas Moseke auf einen Erlass des Bundesgesundheitsministerium hin, der bei Bedarf erteilt werden würden. „Notwendige Dinge des täglichen Lebens sind auch zu Zeiten einer Ausgangssperre möglich“, erklärt Moseke. „Es kommt darauf an, wie das Ministerium dieses Thema einstuft. Man kann ja ohne weiteres seinen Hund ausführen, ohne sich dabei mit Menschen zu treffen.“