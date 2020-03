Von Kerstin Panhorst

Zum 15. Mal luden Keramiker am Wochenende bundesweit in ihre Ausstellungsräume ein. Auch drei Bielefelder Werkstätten nahmen am „Tag der offenen Töpferei“ teil. Neben Andrea Wilser im Werkhaus sowie Stephanie Ahn und Olaf Hülsmann im Atelierhaus Chaco (beide Bielefeld-Mitte) öffnete eben auch Katja Kipper ihr Keramik-Atelier in Brackwede für Besucher.

„Ich hatte schon befürchtet, es käme keiner“

Dort fertigt sie hauptsächlich Gebrauchsgeschirr in weiß und jeansblau, in Farben, die sich auch in ihrer Kleidung stets widerspiegeln. „Ich hatte schon befürchtet, es käme keiner“, verrät die Kunsthandwerkerin. Doch trotz der Corona-Gefahr fanden einige Besucher den Weg in ihr Atelier in der Gotenstraße. Denen zeigte die ausgebildete Keramikerin ihr Handwerk, vom Fertigen der Objekte aus Westerwälder Steinzeugton bis zum Überziehen mit Glasur inklusive einiger Tipps und Tricks für eine glatte Oberfläche.

Bereits kurz nach ihrer Ausbildung in Baden-Württemberg und ihrer Gesellenzeit in Minden hatte Katja Kipper sich schon 1988 mit einem Reisegewerbeschein selbstständig gemacht und ihre Kunsthandwerksobjekte auf Ausstellungen und Märkten verkauft. „Die habe ich in der Waschküche meiner Mutter getöpfert und dann zum Leidwesen meines Bruders auf dessen Tischtennis-Platte zum Trocknen gestellt“, erinnert sich die Künstlerin lachend.

Vom Töpfern zu leben sei schon schwierig genug

Seit fünf Jahren hat sie ihre Werkstatt mit Verkaufsraum in Brackwede, vorher war sie 24 Jahre lang in Windelsbleiche mit ihrem Atelier. In Brackwede bietet sie auch Töpferkurse an und richtet Kindergeburtstage aus. „Allerdings werden die jetzt wegen Corona abgesagt. Und ob ich weiter Kurse anbieten kann ist momentan noch unklar“, berichtete die 56-Jährige.

Vom Töpfern zu leben sei auch ohne Veranstaltungsverbote schon schwierig genug. „Früher ist meine Mutter mit uns im Urlaub immer in kleine Töpfereien gegangen, das hat mein Interesse geweckt. Das sah immer alles so idyllisch aus, aber das wahre Leben des Töpfers ist schon härter“, erklärt Katja Kipper. Würde sie die tatsächlich in jedes Objekt investierte Zeit berechnen und auf den Preis aufschlagen, wäre wahrscheinlich kaum noch ein Kunde bereit, diesen zu bezahlen. „Aber wir Töpfer sind recht genügsam“, sagt die Bielefelderin, die an ihrem Beruf vor allem die kreativen Möglichkeiten schätzt und ihn deshalb trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgeben würde.