Bielefeld (WB). Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei Bielefeld wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche zeigt. Die Karte ist auf der Internetseite der Polizei Bielefeld unter https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar-karte-zur-wohnungseinbruchskriminalitaet veröffentlicht.

Die Bielefelder können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen. In der Woche vom 9. bis 15. März gab es laut Polizei zehn Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Die Polizei rät: Sichern Sie mögliche Schwachstellen des Hauses oder der Wohnung. Dazu gehören Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät die Bielefelder gerne, welche Sicherungsalternativen für das jeweilige Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.