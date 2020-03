Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Das Coronavirus verschont keine Branche, und doch gibt es Betriebe, denen es schlechter geht als anderen. Manch eine Kneipe oder ein Restaurant gehört jetzt zwangsläufig dazu: 100 Prozent Personal- und Unterhaltungskosten bei null Euro Einnahmen – ohne finanzielles Polster hält das die beste Geschäftsidee nicht lange aus. Um den für das gesellschaftliche Leben einer Stadt so wichtigen Gastronomie-Betrieben Rückhalt und etwas mehr Liquidität zu verschaffen, gehen zwei Bielefelder Getränkehersteller an diesem Freitag mit der Website www.from-owl-with-love.de online.

Dort gibt es Genussgutscheine für bessere Zeiten zu kaufen. Wer also die örtliche, temporär geschlossene Gastronomie stärken will, damit er auch nach der Pandemie in seiner Lieblingsbar noch ein Bier trinken kann, der investiert ein paar Euro. Mit seiner „solidarischen Soforthilfe“ kann jeder Teilnehmer den ausgewählten Wirt beim Überstehen der schwierigsten Phase unterstützen. So stellen Mike Cacic (31, Ravensberger Brauerei) und Phillip Marsell (33, Limoment) sich das Projekt vor, das einem Crowdfunding ähnelt.

Getränkeabsatz bricht weg

Die beiden Unternehmer wissen, wovon sie sprechen. Sie haben einige Freunde in der Branche, denen es nicht gut geht. Ihr eigener Getränkeabsatz an Gastronomie und Veranstalter ist zuletzt ebenfalls weggebrochen. „Nur an den Handel setzen wir noch ein paar Flaschen ab. Aber das reicht hinten und vorne nicht“, sagt Cacic, der durch sein „Flutlicht“-Bier bekannt wurde. Mit Blick auf Kneipen und Restaurants, die jetzt nicht einmal mehr solche Einnahmen haben, entwickelten er und der befreundete Phillip Marsell die Idee zu dieser Website.

Interessierte Gastronomen können sich dort anmelden und davon profitieren. Dazu müssen sie lediglich eine Kooperationsvereinbarung unterschreiben. „Das Geld geht dann zunächst an uns, aber wir geben den Betrag sofort und 1:1 an den Adressaten weiter“, versichert Phillip Marsell. „Wir verdienen damit keinen Cent, wollen lediglich den Kneipen, die uns so viel Lebensfreude bieten, eine Plattform schaffen“, erklärt Mike Cacic. Geht das Restaurant trotz der Zuschüsse aus den Genussgutscheinen pleite, „ist das Geld futsch“, sagt Marsell. „Das ist so. Dafür können wir natürlich keine Haftung übernehmen.“

„Nach zwei Monaten sind wir pleite“

Vor diesem Schicksal fürchten sich der Filmemacher Max Meis (33) mit Ehefrau Joey Chantal (43) und Geschäftspartnerin Nehla Defli (23) mit Freund Amir Nemat (25). Zusammen haben die vier erst im Februar das südafrikanische Restaurant Howzit (Wie geht’s?) an der August-Bebel-Straße 167 eröffnet. Sämtliche Ersparnisse sind eingeflossen. Meis: „Ein paar Wochen ohne Einnahmen könnten wir überstehen, aber nach zwei Monaten sind wir definitiv pleite.“

Einer, der den Gastronomie-Einsteigern und vielen seiner Kollegen gerade jetzt die Daumen drückt, ist der Queller Hotelier Andreas Büscher, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes OWL: „Die meisten haben nicht das Polster, lange durchzuhalten“, sagt er. „Deshalb ist es eine gute Idee, Bürger an ihrer Gastronomie zu beteiligen. Auch wenn vielleicht nicht viel Geld dabei herauskommt – es zählen der Wille und ein Zeichen der Solidarität.“