Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Eigentlich hat Friseurmeisterin Jennifer Ganzer alles richtig gemacht. Nach der Meisterprüfung hat die 31-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, im Oktober vergangenen Jahres ihren Salon „Haarmomente” an der Stapenhorststraße/Ecke Große-Kurfürsten-Straße eröffnet. Doch seit Donnerstag ist der Salon geschlossen. Wegen des Corona-Virus. „Die Gesundheit meiner Kunden und meiner Mitarbeiterin geht vor“, sagt sie.

Modern und hell hat sie ihren Salon eingerichtet. Wenig erinnert an ein klassisches Friseurgeschäft. Die grauen Sessel, in denen die Kundinnen und Kunden Platz nehmen, vermitteln eher Lounge-Atmosphäre. Einen fünfstelligen Betrag hat sie dafür aufbringen müssen. „Wer zu uns kommt, fühlt sich wohl“, sagt Jennifer Ganzer.

Qualitätsanspruch nicht mehr aufrecht zu erhalten

Doch spätestens am Dienstag dieser Woche hat sie gespürt, dass sie den Qualitätsanspruch, den sie an ihre Arbeit stellt, nicht mehr in gleicher Weise aufrecht erhalten kann. „Ich musste die Kundinnen und Kunden bitten, genügend Abstand zu halten“, erzählt sie. Eine besonders verschnupfte Kundin habe sie gar wieder nach Hause geschickt, um die anderen nicht zu gefährden. Ein Kunde musste erst einmal draußen warten, damit es drinnen nicht zu voll wurde. „Er hat Verständnis gezeigt. Es hat ihm nichts ausgemacht.“ Zwischendurch haben sie und ihre angestellte Friseurmeisterin Savina Lamm immer wieder alles desinfiziert. Selbst die Zeitschriften, die für die wartende Kundschaft normalerweise ausliegen, hat sei beiseite geräumt.

„Aber so können wir in den nächsten Wochen nicht weiterarbeiten“, hat Jennifer Ganzer dann entschieden. Es sei besser gewesen den Salon zu schließen. „Diese Maßnahme treffen wir, um Euch und uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten maximalen Schutz zu gewährleisten“, bittet sie die Kundschaft jetzt auf ihrer Homepage um Verständnis. Eigentlich erlaubt die neue städtische Allgemeinverordnung sogar, dass das Friseurgeschäft geöffnet bleiben könnte, sind Haarschnitte und Frisuren doch auch tägliche Notwendigkeiten. Doch: „Die hohe Qualität im hygienischen wie handwerklichen Bereich können wir nicht mehr an die Kunden weitergeben“, schreibt sie auf ihrer Internetseite.

Auf staatliche Hilfe angewiesen

Und jetzt? Man spürt: Jennifer Ganzer ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Gerade hat sie sich ihren eigenen Kundenstamm im Bielefelder Westen aufgebaut. Die Konkurrenz im Quartier ist groß. „Die Existenzangst ist da“, sagt sie offen. Für ihre Mitarbeiterin hat sie Kurzarbeitergeld beantragt. Für sie selbst bleibt erst einmal nichts. Die Miete fürs Geschäft läuft weiter, Lieferanten wollen bezahlt sein. „Bei der Krankenversicherung habe ich mich schon herunterstufen lassen“, erzählt sie. Jennifer Ganzer ist jetzt eine von zigtausend Kleinunternehmern, die auf staatliche Hilfe angewiesen sein werden.

„Für in Not geratene kleine Unternehmen bedarf es einer schnellen Soforthilfe in Höhe von 5.000 bis 25.000 Euro. Nicht als Kredit, sondern ausdrücklich als Zuschuss“, fordert denn auch die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Ohne solche Hilfe wird es auch für Jennifer Ganzer nicht gehen, damit der Traum von der Selbstständigkeit nicht ganz schnell ausgeträumt sein wird. Aber sie gibt sich selbstbewusst: „Ich werde um mein Geschäft kämpfen.”