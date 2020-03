Nur der Lieferant kommt noch rein: Auch dieses Modegeschäft in Dortmund hat geschlossen und braucht Hilfe. Foto: dpa

Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Das größte Hilfsprogramm in der Geschichte des Landes bringt zugleich die höchste Kreditaufnahme des Landes mit sich: 25 Milliarden Euro will die Landesregierung über ein Sondervermögen bereitstellen und damit „den NRW-Rettungsschirm“ über die von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohten Unternehmen aufspannen.