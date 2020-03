Die Zahl der Coronafälle in Bielefeld steigt weiter an. Foto: dpa

Bielefeld (WB). Die Zahl der Corona-Erkrankten in Bielefeld ist weiter gestiegen: In der Stadt sind nun 72 Personen positiv auf das Virus getestet worden (Stand 20. März, 15.15 Uhr). Das sind 15 mehr als noch am Donnerstag. Insgesamt 1128 Menschen in Bielefeld befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.