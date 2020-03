Bielefeld (WB/kim). Einkaufshilfen, Fahrradkuriere, Krisen-Hotlines: Viele Menschen zeigen sich in Zeiten des Coronavirus solidarisch und helfen jenen, die sich in die häusliche Isolation zurückgezogen haben. Die Verantwortlichen des Bielefelder Burgerrestaurants „Glückspilz“ wenden sich mit ihrer Aktion nun an jene, denen das nicht vergönnt ist.

„Ihr kennt wen, der aktuell noch die Stellung auf der Arbeit hält, damit es uns gut geht?“, mit diesen Worten sucht das Restaurant per Instagram und Facebook nach Menschen und Berufsgruppen, die trotz Corona-Krise täglich alles geben und zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens beitragen. „Ganz egal ob Arztpraxen, Krankenhäuser, Polizei, Stadtverwaltung, Lebensmittelhändler, Postboten. Wir wollen euch Helden des Alltags einmal täglich GRATIS beliefern.“

Erst im Dezember kündigten die „Glückspilz“-Gründer Umer Butt und Selcuk Erdem an, im Frühjahr 2020 eine neue Filiale in Herford zu eröffnen. Weil es für die beiden so gut läuft, möchten sie gerade in schwierigen Zeiten etwas von ihrem Glück teilen.

„Solange wir einer der wenigen Läden sind, die noch öffnen können, möchten wir anderen etwas Gutes tun“, sagt Umer Butt. Der 29-Jährige ist überwältigt davon, wie viele auf seinen Aufruf reagieren. „Besonders schön finde ich, dass so viele Menschen andere Leute vorschlagen, anstatt direkt an sich selbst und das kostenlose Essen zu denken.“

Erstes Essen geht an Angestellte eines Rewe-Marktes

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Posts sind schon rund 200 Nachrichten eingegangen. Als erstes durften sich daraufhin am Freitag über 20 Angestellte des Rewe-Marktes an der Babenhausener Straße über ihr kostenloses Mittagessen freuen.

Auf der Liste für die kommenden Tage stehen unter anderem Apotheken und Arztpraxen, Entsorgungsunternehmen und weitere Einzelhandelsfilialen sowie das Klinikum Bethel. „Uns hat eine Nachricht erreicht von Lena, die derzeit in Paraguay festsitzt. Sobald sie wieder einreisen darf, muss sie erstmal zwei Wochen in Quarantäne, bevor sie zu ihrer Arbeit in Gilead zurückkehren kann. Sie hat uns gebeten, ihren Kollegen derzeit etwas Gutes zu tun“, berichtet Butt.

Auch für die Betreiber von „Glückspilz“ bedeutet die Corona-Krise eine Umstellung. Derzeitig ist eine der beiden Bielefelder Filialen (Level One, Friedrichstraße 31) geschlossen, während in der Altstädter Filiale (Hollywood, Hagenbruchstraße 3) nur noch Take-Away angeboten wird. „Wir müssen das Beste draus machen!“ sagt Gründer Selcuk Erdem und reagiert, indem er das Liefergebiet erweitert und die Lieferung für Kunden ab sofort frei Haus anbietet.