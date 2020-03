Etwa 100 Anrufe laufen täglich bei der Hotline 512000 im Bürger-Service-Center in Bielefeld auf. Die Anfragen befassen sich jedoch nicht nur mit dem Corona-Virus. Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Rufnummer „512000” ist in Bielefeld die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Coronavirus. Aber nicht immer kommen die Menschen schnell durch. Dafür bittet die Stadt um Verständnis. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Hotline. Die Anrufe laufen im Bürger-Service-Center (BSC) im Neuen Rathaus auf. Sie werden zwischen 8 bis 16 Uhr entgegen genommen. Außerhalb dieser Zeiten steht die Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 zur Verfügung.

Wie viele Anfragen kommen über die Hotline herein?

Ein paar aktuelle Zahlenbeispiele: Montag, 16. März: 1132 Anrufe, Dienstag, 17. März: 777, Mittwoch, 18.März: 749, Donnerstag, 19. März: 641.

Warum dauert es länger, Kontakt zu bekommen?

Neben den Fragen zur Corona-Hotline gibt es natürlich auch noch die übrigen Verwaltungsanfragen. Allein am Donnerstag waren dies 1221 Anrufe. Die Corona-Anfragen kommen also noch „on top“. Durch den Einsatz externer Kräfte seit Donnerstag wurde die durchschnittliche Wartezeit auf etwa zwei Minuten reduziert.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen im BSC, um die Frage besorgter Bürger zu beantworten?

Es können derzeit an bis zu 24 Arbeitsplätzen gleichzeitig Anrufe entgegengenommen werden, weitere Kapazitäten werden kurzfristig aufgebaut. Insgesamt stehen dem BSC derzeit ca. 35 Mitarbeiter zur Verfügung. Aber: auf Grund von Erkrankungen – kein Corona – steht nicht immer genügend Stammpersonal zur Verfügung.

Sind diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders geschult?

Derzeit werden das BSC-Stammpersonal sowie Ergänzungskräfte (Studenten, Kräfte von Hilfsorganisationen und aus anderen Bereichen des Bürgeramtes) eingesetzt. Die Geschäftsprozesse und Antworten auf häufig gestellte Fragen wurden mit dem Gesundheitsamt und dem Ordnungsamt abgestimmt und stehen dem Personal über eine Wissensdatenbank, die kontinuierlich je nach Entwicklung angepasst wird, zur Verfügung.

Wohin werden die Anrufer weitergeleitet?

Fragen, die nicht im Erstkontakt beantwortet werden können, werden entweder telefonisch an festgelegte Rufnummern im Gesundheitsamt bzw. Ordnungsamt weitergeleitet oder per E-Mail an Sonderpostfächer gesendet.

Noch ein wichtiger Hinweis: Welchen Tipp gibt es für Anrufer mit einem “normalen Anliegen”?

Bürger mit „normalen Verwaltungsanliegen“ sollten nicht alle morgens zwischen 8 und 11 Uhr anrufen, in dieser Zeit lieber den besorgten Corona-Kunden den „Vortritt“ lassen und es im Laufe des Tages immer mal wieder probieren oder am besten die Online-Dienste auf bielefeld.de nutzen oder E-Mails schreiben.