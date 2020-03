Die Außendienst-Teams des Ordnungsamts sind derzeit im Dauereinsatz, um die Betretungsverbote von Spielplätzen und Sportstätten durchzusetzen und Menschenansammlungen aufzulösen, die sich unter anderem am Treppenplatz bilden. Foto: Hendrik Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Wenn Florian Uhlenbrock von den Einsätzen der vergangenen Tage berichtet, kann er nur den Kopf schütteln. „Am Donnerstagabend haben wir eine Feier am Georg-Rotgießer-Park in der Innenstadt mit 15 bis 30 Jugendlichen aufgelöst, die ganz bewusst eine Corona-Party gefeiert haben, nah beieinander standen und reihum aus der selben Flasche tranken“, schildert er nur eine der Szenen, die er und seine Kollegen vom Außendienst des städtischen Ordnungsamtes derzeit erleben.

Seit dem vergangenen Sonntag sind sie täglich unterwegs, um darauf zu achten, dass sich die Menschen nicht zu nah kommen, es keine Versammlungen in der Öffentlichkeit gibt und die Spielplätze nicht benutzt werden. Und nicht nur bei den Jugendlichen stoßen Uhlenbrock und seine Kollegen dabei auf Unvernunft. Auf einem Spielplatz im Oldentruper Park erlebten sie am Freitag eine Mutter, die auch nach einer Erklärung, warum all diese Maßnahmen notwendig seien, diesen nicht verlassen wollte, sagt Uhlenbrock, selbst zweifacher Familienvater. „Die Frau war sehr renitent und zeigte keinerlei Einsicht. Deshalb haben wir Strafanzeige erstattet“, sagt der 34-Jährige.

Bis zu 60 Stunden pro Woche im Einsatz

„Komplett anders“ sei die Situation nun für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die auch sonst regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs sind, so Uhlenbrock. Statt der üblichen 39 Stunden pro Woche arbeite das elfköpfige Außendienst-Team nun jeweils bis zu 60 Stunden pro Woche. Florian Uhlenbrock: „Wir arbeiten sechs bis sieben Tage am Stück, haben dann einen Tag frei, und dann geht es weiter. Das ist schon eine extreme Belastung.“

Denn die Streifengänge seien ausgeweitet worden, in den Abendstunden seien nun drei Zweier-Teams in der Stadt unterwegs, zusätzliche Schichten am Samstag und Sonntag wurden eingerichtet. Unterstützung bekommen sollen die Außendienst-Teams des Ordnungsamt deshalb bald von Mitarbeitern aus anderen Teilen der Stadtverwaltung, die angelernt würden.

Saufgelage trotz Corona-Krise

„Hotspots“ seien derzeit tagsüber die Spielplätze, auf die manchen Eltern ihre Kinder nach wie vor auch allein zum Spielen schickten, obwohl diese gesperrt sind, abends seien es vor allem Jugendliche, die sich trotz Corona-Krise zu Saufgelagen träfen. „Vor allem im Bereich rund um die Uni und die Fachhochschule, auf dem Kesselbrink, am Treppenplatz und im Stadtpark in Brackwede und in Sennestadt am Reichowplatz“, sagt Uhlenbrock.

Darauf hinweisen würden auch besorgte Bürger, am Treppenplatz stießen Uhlenbrock und seine Kollegen am Freitag aber auch auf „alte Bekannte“. „Die Szene, die sich hier regelmäßig zum Trinken trifft.“ Auf dem Basketballplatz im Brackweder Stadtpark traf die Streife auf einen Jugendlichen, der sich besonders lässig in Szene setzte. „Wollt ihr mitspielen“, fragte er, bevor er sich seinen Ball schnappte und sich trollte.