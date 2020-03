Von Christian Althoff

„Es gibt ja Menschen, die eine Corona-Infektion haben, aber nichts davon ahnen, weil sie sie fast ohne Symptome durchmachen. Kann man das später über Antikörper nachweisen?”

Dr. Ulrich Rieke, Oberarzt und Infektiologie am Klinikum Bielefeld: „Grundsätzlich sind diese Nachweise möglich. Bei Corona sind wir aber noch nicht so weit, weil wir nicht wissen, wann wir welche Spiegel im Blut nachweisen müssen. Da gibt es noch keinen Standard.”

„Wir sind ein Zimmerer- und Dachdeckerbetrieb im Kreis Höxter. Unter meinen Mitarbeitern wird die Verunsicherung immer größer. Gibt es für Arbeiten im Freien und auf Baustellen Handlungsanweisungen?”

Dr. Ulrich Rieke: „Im Freien ist die Infektionsgefahr niedriger als in Räumen, sofern man Abstand hält. Da kann nichts passieren. Sollte ein Mitarbeiter infiziert sein und draußen husten, wird das Virus ja auch noch vom Wind verdünnt. Also: Eineinhalb bis zwei Meter Abstand, und alles ist gut.”

„Ich mache mir Sorgen, wenn eine Ausgangssperre in NRW kommt. Darf ich dann mit unserem Hund noch rausgehen? Der kann ja schlecht im Haus seine Geschäfte machen.”

„Wir wollen am zweiten Aprilwochenende innerhalb Delbrücks umziehen. Was, wenn dann eine Ausgangssperre verhängt ist? ”

Das NRW-Innenministerium äußerte sich auf Anfrage der Redaktion nicht dazu, ob entsprechende Regeln bereits festgelegt sind und in der Schublade liegen. Deshalb bleibt im Moment nur der Blick in die Verfügung 093/1-2 des Landratsamtes Tirschenreuth, das am 18. März für die bayerische Stadt Mitterteich die erste Corona-Ausgangssperre in Deutschland verhängt hat. Danach bleiben erlaubt:

Der Einsatz von Polizei, Hilfs- und Rettungsdiensten, Hin- und Rückweg zur Arbeit mit Bescheinigung des Arbeitgebers, nötige Einkäufe im Stadtgebiet, Besuche von Ärzten, Sanitätshäusern, Optikern, Hörgeräteakustikern, Gesundheitspraxen, Apotheken, der Post, das Tanken an Tankstellen, das Geldabheben, Hilfe für Bedürftige, notwendiger Lieferverkehr und die unabdingbare Versorgung von Haustieren. Dazu wird auch das Gassigehen gezählt, allerdings nur im unmittelbaren Wohnumfeld.

Da beim Landratsamt (in NRW die Kreisverwaltung) Ausnahmen beantragt werden können, wäre eine solche wohl auch für einen Wohnungsumzug möglich.

„Mir machen die Griffe von Einkaufswagen Sorgen, auf denen sich die Viren ja zwei Tage halten können. Wie gefährlich ist das?”

Dr. Ulrich Rieke: „Wenn Sie sich nach dem Einkaufen die Hände waschen, besteht kein Risiko. Die Hülle der Viren ist fettlöslich, so dass Sie mit 30 Sekunden gründlichem Händewaschen die Erreger vernichten können. Außerdem baut sich die Zahl der Viren, die möglicherweise auf einer Fläche sitzen, ja permanent ab, bis sie alle tot sind.” Manche Händler bieten außerdem im Eingangsbereich kostenlos Desinfektionstücher an, mit denen Kunden die Griffe abwischen können.

„Bei uns im Großraumbüro hustet ein Kollege seit Tagen, aber der Chef tut nichts. Kann ich zu Hause bleiben?”

Prof. Dr. Friedrich Meyer, Arbeitsrechtsexperte aus Paderborn: „Ein Arbeitnehmer darf zu Hause bleiben, wenn ihn am Arbeitsplatz unzumutbare Gefahren erwarten. Ein Arbeitgeber muss die beseitigen, und dazu gehört auch, jemanden mit einer ansteckenden Krankheit nach Hause zu schicken. Das Problem bei Corona ist, dass die Symptome dem Virus nicht eindeutig zuzuordnen sind, sondern auch eine weniger gefährliche Erkrankung vorliegen kann. Wenn der Arbeitnehmer einfach zu Hause bleibt und dann kein Geld bekommt oder sogar eine Kündigung wegen Arbeitsverweigerung, müsste er beweisen, dass sein Kollege tatsächlich am Corona-Virus erkrankt war. Da das kaum möglich ist, kann nur empfohlen werden, dass alle Beteiligte im Unternehmen nach einer gemeinsamen Lösung suchen.”

„Ich bin 57, gesund und habe demnächst in Bielefeld einen Termin zur Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung. Soll ich den besser verschieben?”

Dr. Ulrich Rieke: „Eine Darmspiegelung selbst birgt kein Infektionsrisiko. Kritisch kann allenfalls das Wartezimmer sein, wenn dort viele Menschen sitzen. Ich gehe aber davon aus, dass sich alle Praxen und Kliniken inzwischen darauf eingestellt haben und Vorsorge getroffen wurde.”

„Meine Frau und ich sind über 70. Wir haben Anfang April einen Termin beim Notar für den Verkauf unseres Hauses. Eigentlich wollen wir den lieber verschieben. Was meinen Sie?”

Dr. Harald Schlüter, Rechtsanwalt und Notar aus Bielefeld: „Diese Frage wird so häufig gestellt, dass sich die Notarkammer in Hamm jetzt ein Verfahren überlegt hat, das Käufern und Verkäufern den gemeinsamen Termin beim Notar erspart, und zwar ohne weitere Kosten. Das geht so: Der Notar beurkundet den Kaufvertrag in Anwesenheit seiner Sekretärin, die eine sogenannte vollmachtlose Vertreterin ist. Dann unterschreibt die Sekretärin den Vertrag für den Käufer und den Verkäufer. Der Notar schickt die Vertragsabschriften per Post an die beiden Parteien. Wenn sie mit den Verträgen einverstanden sind, treffen sie sich einzeln mit dem Notar, zum Beispiel auf seinem Parkplatz. Dort zeigen sie nur ihren Ausweis vor und unterschreiben, dass sie mit ihrer Vertretung durch die Sekretärin einverstanden sind – das war’s. Der Notar beglaubigt die Unterschrift kostenlos und heftet das Dokument an die Verträge, die damit rechtskräftig sind.”

„Ich gebe in Delbrück freiberuflich Musikunterricht für Kinder und darf jetzt nicht mehr unterrichten, stehe aber selbst nicht unter Quarantäne. Habe ich Anspruch auf Ersatz für entgangene Honorare und wann und wo kann ich diese geltend machen? Mit den Eltern habe ich Verträge geschlossen, die eine Kündigungsfrist von zwei bis drei Monaten haben.”

Arndt Schirneker-Reineke, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Bad Salzuflen: „Gegen die Eltern können Sie im Zweifel keine Ansprüche durchsetzen, weil Sie die vereinbarte Leistung nicht mehr erbringen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Sie staatliche Hilfe bekommen. Infos dazu und das Antragsformular finden Sie unter https://www.mkw.nrw/Informationen_Corona-Virus.”

„Wir sind schon älter. Meine Frau hat die Lungenkrankheit COPD, und wir versuchen alles, um Übertragungsrisiken auf uns beide auszuschließen. Wir sind unsicher, ob wir die Zeitung noch lesen können, weil sich die Vieren ja angeblich 24 Stunden auf Papier halten können.”

Dr. Ulrich Rieke: „Sicher können Sie die Zeitung lesen. Die theoretische Möglichkeit, dass sich Viren auf Gegenständen befinden, gilt für alle Gegenstände in unserer Umgebung, quasi auch für den ganzen Einkauf, den Sie nach Hause bringen. Aber das Corona-Virus ist kein Erreger, der Sie durch die Luft anspringt. Erst mal müssten von einem Gegenstand ausreichend Viren auf ihre Hand übertragen werden. Das allein wäre aber auch noch nicht gefährlich. Erst wenn Sie in der Nase bohren oder sich ins Auge oder in den Mund fassen, droht eine Infektion – wobei die Frage ist, ob die Zahl der so übertragenen Viren überhaupt ausreicht. Die gefährliche Infektionsquelle bleibt der unmittelbare Kontakt zu infizierten Menschen.”

„Ich bin Jahrgang 1936, herzkrank und habe einen Herzschrittmacher. Mich interessiert, ob ich noch gefahrlos zur Reha fahren kann.”

Infektiologe Dr. Ulrich Rieke: „Natürlich kann man jetzt schauen, wie wichtig die Reha ist. Mit Rehabilitationen nach Herzinfarkten oder Rücken-OPs sollte man nicht so lange warten. Über nicht so dringende Rehas kann man sicher mit der Krankenkasse sprechen. Allerdings halten die Rehakliniken in der Regel die Vorschriften zum Infektionsschutz ein und achten auch auf den nötigen Abstand unter Patienten.”

„Ich bin Autolackierer und habe noch etliche Schutzmasken im Betrieb. Soll ich jetzt draußen eine tragen?”

Dr. Rieke: „Schaden kann eine Maske nicht, aber sie ist eigentlich überflüssig, wenn sie zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten.”