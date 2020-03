Bielefeld (WB). Einige Fotos sind hier zu sehen, doch sie müsste tausende zeigen: Tausende Fotos für all die Menschen und tausend Dank an all die Menschen, die in diesen Tagen unser Land am Laufen halten. Hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe, in Deutschland und in der ganzen Welt. Menschen, die sich abrackern und die persönlich ins Risiko gehen, um ihren Mitmenschen zu helfen. Menschen, die helfen, die Corona-Krise zu meistern. Das ist großartig – Ihr seid großartig!