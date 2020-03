An der Obernstraße hat es gebrannt. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Handwerker eines Filialgeschäfts an der Obernstraße bemerkten am Samstagvormittag starken Brandrauch und alarmierten die Feuerwehr. Als sie das Haus von Innenhof an der Hagenbruchstraße aus begehen wollten, drang dichter Qualm aus der Tür. Verletzt wurde niemand.